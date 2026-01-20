Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Incendios

El drama de jugador de U de Chile tras perder su casa por los incendios: “No quedó nada”

Franco Cáceres, mediocampista del cuadro universitario a préstamo en Deportes Concepción, relató lo que han sido estas últimas horas tras la catástrofe en la Región de Biobío.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Uno de los jugadores de la U perdió su casa en los incendios de Concepción.
© Photosport.Uno de los jugadores de la U perdió su casa en los incendios de Concepción.

El gran incendio que azotó a las regiones de Ñuble y Biobío dejó a un jugador de Universidad de Chile entre los damnificados. Hablamos de Franco Cáceres, futbolista de 18 años que pertenece a los azules y que está a préstamo en Deportes Concepción.

Lamentablemente la familia del futbolista fue una de las que lo perdió todo en esta verdadera catástrofe, algo que fue relatado por el propio jugador del bulla.

En charla con ADN Radio, el jugador aseguró que no quedó nada en pie de la casa que recién se había construido hace solo nueve meses.

Terrible: El segundo jugador de U de Chile que perdió su casa por los incendios en Concepción

ver también

Terrible: El segundo jugador de U de Chile que perdió su casa por los incendios en Concepción

Jugador de Universidad de Chile pierde sus casa en los incendios.

Cáceres declaró al mencionado medio que “mi casa era de dos pisos; la parte de abajo era de cemento y la parte de arriba era de madera. No quedó nada, ni un palo parado. Todo fue consumido por el fuego”.

Franco Cáceres es uno de los jugadores de Universidad de Chile que lo pasó pésimo por los incendios en Concepción. | Foto: Archivo.

Franco Cáceres es uno de los jugadores de Universidad de Chile que lo pasó pésimo por los incendios en Concepción. | Foto: Archivo.

“Era una casa chica, nosotros no somos una familia de muchos recursos. En abril del año pasado empezamos a vivir en esa casa y nos duró menos de un año. Recordamos todo el sacrificio que hemos hecho, mis papás principalmente, y nos da pena”, agregó.

Publicidad

Luego de la catástrofe, el jugador por suerte aseguró que “hemos recibido mucha ayuda de parte de la U y de Deportes Concepción, se han portado súper bien. También hay gente conocida que vino de Concepción a dejarnos cosas”.

Cristóbal Campos va en ayuda de los dos jugadores de U de Chile damnificados por los incendios

ver también

Cristóbal Campos va en ayuda de los dos jugadores de U de Chile damnificados por los incendios

Cabe destacar que la familia y el jugador han pedido ayuda económica para salir de este terrible momento. Estas son las cuentas para depositar ayuda a Franco Cáceres y su familia.

  • Pamela Godoy Torres (Cuenta RUT): 16.761.460-4
  • Cristián Cáceres Vera (Cuenta RUT): 12.763.903-5
  • Franco Cáceres Godoy (Cuenta RUT): 22.383.032-3
Publicidad
Lee también
Incendios forestales: confirman muerte de futbolista de 20 años
Chile

Incendios forestales: confirman muerte de futbolista de 20 años

Por incendios forestales: El anuncio de la ANFP previo a la Supercopa
Chile

Por incendios forestales: El anuncio de la ANFP previo a la Supercopa

La decisión de Racing Club tras la suspensión del amistoso con la U
U de Chile

La decisión de Racing Club tras la suspensión del amistoso con la U

La postura de Mosa por el nuevo arquero que quiere Ortiz
Colo Colo

La postura de Mosa por el nuevo arquero que quiere Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo