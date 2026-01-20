El gran incendio que azotó a las regiones de Ñuble y Biobío dejó a un jugador de Universidad de Chile entre los damnificados. Hablamos de Franco Cáceres, futbolista de 18 años que pertenece a los azules y que está a préstamo en Deportes Concepción.

Lamentablemente la familia del futbolista fue una de las que lo perdió todo en esta verdadera catástrofe, algo que fue relatado por el propio jugador del bulla.

En charla con ADN Radio, el jugador aseguró que no quedó nada en pie de la casa que recién se había construido hace solo nueve meses.

ver también Terrible: El segundo jugador de U de Chile que perdió su casa por los incendios en Concepción

Jugador de Universidad de Chile pierde sus casa en los incendios.

Cáceres declaró al mencionado medio que “mi casa era de dos pisos; la parte de abajo era de cemento y la parte de arriba era de madera. No quedó nada, ni un palo parado. Todo fue consumido por el fuego”.

Franco Cáceres es uno de los jugadores de Universidad de Chile que lo pasó pésimo por los incendios en Concepción. | Foto: Archivo.

“Era una casa chica, nosotros no somos una familia de muchos recursos. En abril del año pasado empezamos a vivir en esa casa y nos duró menos de un año. Recordamos todo el sacrificio que hemos hecho, mis papás principalmente, y nos da pena”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Luego de la catástrofe, el jugador por suerte aseguró que “hemos recibido mucha ayuda de parte de la U y de Deportes Concepción, se han portado súper bien. También hay gente conocida que vino de Concepción a dejarnos cosas”.

ver también Cristóbal Campos va en ayuda de los dos jugadores de U de Chile damnificados por los incendios

Cabe destacar que la familia y el jugador han pedido ayuda económica para salir de este terrible momento. Estas son las cuentas para depositar ayuda a Franco Cáceres y su familia.

Pamela Godoy Torres (Cuenta RUT): 16.761.460-4

Cristián Cáceres Vera (Cuenta RUT): 12.763.903-5

Franco Cáceres Godoy (Cuenta RUT): 22.383.032-3

Publicidad