Incendios forestales en Chile: confirman muerte de futbolista de 20 años en Penco

Una situación de alerta se vive en el sur de Chile. Esto debido a los incendios forestales que se registran desde el pasado viernes y que se extienden hasta la jornada de este lunes. Lo que ha significado la pérdida de más de 18 mil hectáreas, más de 1.500 damnificados y más de 350 viviendas destruidas.

Producto de los siniestros, desde el gobierno se ha reportado el sensible fallecimiento de 16 personas. Reporte en el que se confirmó la partida del joven futbolista Álvaro Aroca. El jugador de 20 años pertenecía al club Lord Cochrane en Penco.

Según informó el club amateur, el hecho se reportó durante la jornada del sábado 17 de enero. El jugador integraba la “juvenil y segunda adulta” por lo que era uno de los más destacados en el plantel.

Fallece futbolista en incendios forestales

“Horas de tristeza y luto vive este domingo el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su Rama de Fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre”, detalló la institución en sus redes sociales.

Según reportaron, Aroca junto con su madre intentaron refugiarse de las llamas junto con sus mascotas en la población Antonio Varas. “Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”, complementó el presidente de la rama, Francisco Barra.

“Todos estamos impactados por este hecho tan lamentable, y es que no solo murió un lorense tan joven, sino también su madre. En estas horas de tanto dolor, acompañamos espiritualmente a sus seres queridos”, agregó Patricia Salinas, Presidenta de la tienda verde.