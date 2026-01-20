Universidad de Chile presentó esta jornada a Juan Martín Lucero como el cuarto refuerzo para la temporada 2026, en un bombazo del mercado de fichajes para los azules.

El pasado en Colo Colo del delantero argentino se ganó muchas reacciones de todos lados, aunque los hinchas bullangueros solo esperan que rinda en una zona donde también estará Octavio Rivero y Eduardo Vargas.

Por lo mismo, la U juega con las emociones de los hinchas, porque liberaron imágenes del primer entrenamiento del nuevo goleador en el Centro Deportivo Azul.

Con la idea de que pueda ser, al menos, alternativa para el amistoso del sábado ante Universitario de Perú, Lucero ya comenzó su trabajo para instalarse como el titular indiscutido.

Juan Martín Lucero se unió de inmediato a los trabajos de fútbol de la U. Foto: U de Chile.

El primer objetivo de Lucero en la U

Juan Martín Lucero estuvo haciendo pretemporada junto a Fortaleza, mientras intentaba salir del cuadro brasileño que perdió la categoría en la última temporada.

Por lo mismo, esperan que la adaptación del goleador sea muy rápida, entendiendo el conocimiento que tiene en el fútbol chileno por su paso por Colo Colo.

En ese sentido, quieren que vaya acelerando poco a poco, por lo que Meneghini deberá resolver si lo lleva el viernes al viaje a Lima, para la Noche Crema del sábado ante Universitario.

