Jonathan Villagra vivió una jornada muy especial en el duelo entre Colo Colo y Peñarol, ya que el defensor terminó yéndose a las duchas de los primeros tras ser expulsado.

Los Albos disputaron su último duelo amistoso en la Serie Río de La Plata antes de regresar a Chile. El encuentro ante el Manya tuvo de todo, goles agónicos, pelea, expulsiones y una serie de penales eterna, marcada por la poca precisión de ambos equipos.

La roja de Villagra

Jonathan Villagra, al igual que el plantel de Colo Colo, intenta ganarse la aprobación de Fernando Ortiz en la pretemporada 2026. Al formado en Unión Española le llegó importante competencia, con el arribo de Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Los Albos enfrentaron a Peñarol en el Estadio Centenario, en un duelo muy entretenido que se jugó con la intensidad de uno oficial. Los de Macul ganaban por 1-0 gracias a la anotación de Víctor Felipe Méndez, pero en los descuentos lo igualó Facundo Batista.

Con el 1-1 y cuando se iban a ir a penales, vino la jugada de la discordia. Jonathan Villagra le lanzó un pelotazo a un rival en el suelo, algo que no le agradó a Matías Arezo, quien se fue encima del chileno sin el ánimo de dialogar.

Después de algunos empujones, Arezo le dio un fuerte manotazo a Villagra y rápidamente entraron más jugadores a la acción, aunque la mayoría con la intención de separar. El árbitro no se complicó la vida y expulsó a los dos protagonistas de la pelea.

Finalmente, Colo Colo ganó en una larguísima definición a penales ante Peñarol. Ambos equipos tuvieron que lanzar nueve remates, los cuales Villagra vio desde las duchas. Así, con bastante movimiento, los Albos cerraron su gira por Uruguay.