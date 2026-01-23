Pronósticos Manchester City vs Wolverhampton: ¿será el fin de la mala racha?

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester City vs Wolverhampton, por la fecha 23 de la Premier League.

Este sábado 24 de enero, a las 12:00 horas (hora de Chile), Manchester City será local ante Wolverhampton por la fecha 23 de la Premier League. El Etihad Stadium será el escenario de un duelo que se presenta como una oportunidad ideal para que los Ciudadanos corten su mala racha: acumulan cuatro partidos sin ganar en la liga, con tres empates y una derrota en el derbi frente a Manchester United, y además vienen de caer a mitad de semana por 3-1 ante Bodo/Glimt.

El panorama de los Wolves es preocupante. Parecen condenados al descenso tras protagonizar uno de los peores arranques de su historia en la competencia: marchan últimos en la tabla y están a 14 puntos de la salvación. ¿La nota positiva? Encadenan cuatro encuentros consecutivos sin derrotas.

En la previa de este choque, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Wolverhampton

Resultado del primer tiempo: Manchester City + Tiros de esquina de Manchester City: Más de 5.5 2.20 Rango de goles: 2-3 2.25 Remates a puerta de Mateus Mané: Más de 0.5 2.62

Contar con un impulso adicional puede resultar determinante. Por eso, es útil consultar el código de bono bet365 antes de jugar, una opción diseñada para potenciar las primeras elecciones en partidos con claro favoritismo.

El City domina en el Etihad Stadium

Manchester City ha ganado ocho de sus 11 primeros tiempos en condición de local en esta Premier League, con dos empates y una derrota. Wolverhampton registró seis caídas y cinco igualdades en sus 11 primeras partes jugadas fuera de su casa.

Además, el equipo de Pep Guardiola alcanzó los seis córners a favor en 10 de sus 11 encuentros en el Etihad Stadium.

Resultado del primer tiempo: Manchester City + Tiros de esquina de Manchester City: Más de 5.5 – 2.20 en bet365

Coincidencia goleadora: City y Wolves repiten un patrón

En 10 de los últimos 13 partidos de Manchester City, considerando todas las competencias, se registraron entre dos y tres goles.

Por su parte, Wolverhampton repitió esta tendencia en seis de sus ocho encuentros más recientes, en los que también se contabilizaron dos o tres anotaciones.

Rango de goles: 2-3 – 2.25 en bet365

Mateus Mané, la joven revelación de Wolverhampton

Una de las mejores apariciones en Wolverhampton ha sido Mateus Mané, de apenas 18 años. El dorsal 36 marcó dos goles y dio una asistencia en sus 11 apariciones esta temporada.

En los últimos seis partidos que disputó, entre Premier League y FA Cup, remató al menos una vez a portería. En dos de esos seis encuentros, realizó dos tiros entre los tres palos.

Remates a puerta de Mateus Mané: Más de 0.5 – 2.62 en bet365

Cuotas en Manchester City vs Wolverhampton

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester City vs Wolverhampton: últimos partidos