Después de días de rumores, Colo Colo por fin dio el visto bueno a la salida de su principal figura. Lucas Cepeda se va del Cacique para cumplir su sueño de jugar en Europa, lo que obliga a buscarle un reemplazante.

Este jueves la dirigencia de Blanco y Negro aprobó la venta del extremo al Elche de España. La situación vuelca al Eterno Campeón al mercado de fichajes del fútbol chileno para encontrar un nuevo jugador, con un inesperado nombre en la carpeta.

Y es que a pesar de que se había conocido de otros como Víctor Dávila y Diego Valdés, este viernes revelaron que hay uno más. De hecho, avisaron que avanza más que un rumor y podría haber novedades pronto.

Pablo Aránguiz, el tapado de Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

Colo Colo sorprende con uno de los nombres en carpeta para reemplazar a Lucas Cepeda. Pablo Aránguiz se suma a la lista de opciones del Cacique para potenciar su plantel después del adiós de su principal figura.

Pablo Aránguiz suena como nuevo jugador de Colo Colo tras la salida de Lucas Cepeda. Foto: Photosport.

Este viernes en DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa reveló la chance que tiene el capitán del descendido Unión Española de llegar al Monumental. “Voy a dar un nombre que yo no lo tenía. Me acaba de llegar (…) En términos económicos puede estar al alcance y puede ser alternativa para llegar a Colo Colo hoy“.

Fue tras ello que el reportero albo destapó el nombre del referente hispano. “Pablo Aránguiz, jugador que estuvo en Unión Española, estaría en las listas para ser un posible refuerzo de Colo Colo“.

Si bien enfatizó en que “hoy es una alternativa“, confirmó que la dirigencia de Blanco y Negro tiene su carpeta entre la lista de opciones para reemplazar a Lucas Cepeda. “100% chequeado de que está“.

Quedará esperar para ver cuáles serán los movimientos de la dirigencia. Diego Valdés y Víctor Dávila son otras de las opciones que manejan en Blanco y Negro, lo que los obliga a moverse rápido para no perder más tiempo.

Colo Colo le está buscando un reemplazante a Lucas Cepeda y Pablo Aránguiz aparece como uno de los candidatos. El Cacique puede dar una enorme sorpresa en el mercado de fichajes del fútbol chileno, con un nombre que ya estuvo en la U y que tuvo un gran 2025.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Aránguiz en 2025?

Pablo Aránguiz aparece en carpeta de Colo Colo luego de haber descendido con Unión Española, donde disputó 37 partidos oficiales en total en 2025. En ellos aportó con 17 goles y 4 asistencias en los 3.003 minutos que alcanzó dentro de la cancha.