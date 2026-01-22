Lucas Cepeda está a nada de poder cumplir el sueño de irse al extranjero. Colo Colo aceptó la propuesta del Elche y este jueves votará para formalizar la salida del extremo a Europa.

Desde hace algunos días que las conversaciones entre ambos clubes están avanzando y sólo resta la reunión de directorio de Blanco y Negro para que sea oficial. Una situación que tiene ilusionado al jugador, quien ya comenzó a decirle adiós al club.

Este miércoles el delantero no fue parte del amistoso con Peñarol, pero estuvo presente en el camarín y el Estadio Centenario. Ahí aprovechó para despedirse de trabajadores y compañeros, lo que confirma que sus horas en el Eterno Campeón están contadas.

Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo en Uruguay

El adiós de Lucas Cepeda a Colo Colo ha comenzado en Uruguay. El extremo ya se ve afuera del Cacique y, mientras espera por la oficialización, adelanta su despedida del club.

Lucas Cepeda le empezó a decir adiós a Colo Colo en Uruguay. Foto: Photosport.

Este miércoles en el amistoso con Peñarol no estuvo ni en la banca, pero sí en las tribunas y camarines. El ex Santiago Wanderers compartió con sus compañeros en una cancha por última vez y aprovechó la instancia para ir cerrando el ciclo.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en Sportscenter de ESPN dio a conocer la situación. “Se despidió de muchas personas, del staff“, remarcó el reportero albo.

De hecho, el regreso de Lucas Cepeda al país puede ser muy corto, ya que viajaría de inmediato a España para sellar su arribo al Elche. “Podría estar viajando esta misma noche o ya mañana para realizar los exámenes médicos, firmar su contrato y cumplir su anhelado sueño de jugar en Europa“.

Esto deja a los hinchas atentos a las movidas que pueda haber en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Eterno Campeón estaría buscando un reemplazante y piensa en algunos nombres que pueden dar que hablar.

Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El extremo afina detalles para dar el salto a Europa y jugar con el Elche, donde tratará de seguir creciendo como profesional.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda prepara el salto a Europa y se despidió de Colo Colo, donde logró disputar 72 partidos oficiales en total. En ellos anotó 15 goles, aportó con 8 asistencias y alcanzó los 5.173 minutos dentro de la cancha.