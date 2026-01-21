Colo Colo está viviendo horas claves para lo que será la salida de una de sus principales figuras. Lucas Cepeda arma las maletas para irse al Elche de España, lo que tiene al Cacique pensando en salir a buscar un nuevo refuerzo.

La llegada de Maximiliano Romero parecía ser la última que tendría el plantel de Fernando Ortiz para la temporada 2026. No obstante, el adiós del extremo obliga a cubrir esa zona. Y para ello, ya comenzaron las gestiones con un nombre que ha llamado mucho la atención.

El candidato no sólo fue aprobado por el técnico, sino que es un viejo anhelo de la dirigencia desde hace varios mercados. Eso sí, avisaron que más allá de que hubo conversaciones, su arribo no será nada de fácil.

Colo Colo comienza a tentar a Diego Valdés

Colo Colo vuelve a la carga en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique le busca un reemplazante a Lucas Cepeda y el elegido está en Argentina: Diego Valdés.

Colo Colo llamó a Diego Valdés para que tome el puesto que dejará vacante Lucas Cepeda. Foto: Photosport.

El mediocampista de Vélez Sarsfield es el nombre que está en la carpeta de Fernando Ortiz para tomar el lugar del extremo. El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN este miércoles que en la dirigencia “no va a buscar un delantero. A mí me dicen que quiere un volante y hace rato viene insistiendo por uno“.

“Por el que nuevamente consultaron, no digo que vaya a llegar porque es complejo, lo conoce y ayer se generó una comunicación para ver qué tan cierta es la posibilidad. Diego Valdés“, añadió el reportero albo.

Si bien en Colo Colo están dispuestos a gastar para traer a Diego Valdés, lo cierto es que la negociación será todo un desafío. “Se ve complejo pero es el jugador que quiere Ortiz“, remarcó Cristián Alvarado.

El nombre del mediocampista ha estado en la orbita del Eterno Campeón desde hace ya largo rato. Ahora el escenario es el ideal para que tome el puesto y así venga al país a demostrar lo que aprendió en sus años en el extranjero.

Colo Colo está buscando a Diego Valdés para que sea el reemplazante de Lucas Cepeda. El Cacique se mueve rápido para no sentir mucho la baja del extremo y apunta a un jugador cuestionado pero al que le han puesto sus fichas por años en cada mercado.

¿Cuáles fueron los números de Diego Valdés en 2025?

Colo Colo tomó contacto con Diego Valdés, quien en la temporada 2025 logró disputar un total de 44 partidos oficiales. En ellos aportó con 2 goles y 4 asistencias en los 1.717 minutos que acumuló dentro de la cancha.