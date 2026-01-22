Ya está todo cocinado para que Lucas Cepeda diga adiós a su ciclo en Colo Colo. Por eso, en la dirigencia de Blanco y Negro saben que deben salir rápidamente al mercado para suplir la sensible baja en ofensiva.

Es ahí donde un viejo anhelo volvió a aparecer como opción: Diego Valdés. El nacido en Audax Italiano ha sonado en varios mercados de pases en Macul y hoy suma bonos porque conoce al DT Fernando Ortiz.

Sin mayor actividad en Vélez, el ex América busca equipo para la próxima temporada y ante las especulaciones de un nuevo interés albo, salió humo blanco. El periodista Daniel Arrieta, de TNT Sports, dio nueva actualización.

¿Puede llegar Diego Valdés a Colo Colo?

Daniel Arrieta, periodista que cubre a Colo Colo, habló del caso Diego Valdés y aclaró que ante la duda de los hinchas, es una opción cierta. El comunicador dijo que en la interna del Estadio Monumental barajan al volante como reemplazo de Lucas Cepeda.

“Diego Valdés podría aparecer en Colo Colo. Puede estar al medio y cargado sobre una banda en la posición de Cepeda, podría calzar. A Diego Valdés lo tuvo Ortiz”, reveló el periodista.

El jugador ve con buenos ojos la movida y el año pasado desde América de México dieron muy cercana su opción en los albos. Sin embargo, a última hora se metió Vélez para ficharlo.

Esta vez, Colo Colo corre solo por ahora en la opción de quedarse con Diego Valdés. El nacido en Audax ya ha jugado como puntero en la selección chilena, misma posición que dejará vacante Lucas Cepeda.