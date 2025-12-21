Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

No sigue en Vélez: el importante club al que se acerca Diego Valdés

Después de un amargo semestre en Vélez Sarsfield, Diego Valdés podría volver a México de la mano de este equipo.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Diego Valdés tiene contrato en Argentina, pero lo seducen desde México
© VélezDiego Valdés tiene contrato en Argentina, pero lo seducen desde México

El nombre de Diego Valdés vuelve a ser de interés en el mercado de fichajes. Tras un amargo semestre en Vélez Sarsfield, donde las lesiones le jugaron en contra, el chileno mira hacia nuevos horizontes.

En julio recién pasado, el mediocampista dejó salió del América para volver al fútbol sudamericano y jugar en Argentina. Antes, en México, ya había vestido las camisetas del Santos Laguna y Monarcas Morelia.

Sin embargo, apenas jugó 10 partidos en seis meses con Vélez. En solo dos de esos encuentros fue titular. Es por eso que desde México lo tientan para que regrese en esta ventana de pases.

¿El club interesado? El León. El periodista Paco Montes contó que el entorno de Diego Valdés recibió una propuesta por parte del club, así que los siguientes días serán claves para que se defina su regreso al fútbol mexicano.

Diego Valdés tiene la gran oportunidad de volver a México | Vélez

Diego Valdés tiene la gran oportunidad de volver a México | Vélez

¿Vuelve a México? León seduce a Diego Valdés

En Marca MX destacan que el valor de mercado de Diego Valdés ronda los 3.5 millones de euros. Sigue teniendo contrato con Vélez (firmó hasta 2027), así que León debe hacer un importante esfuerzo económico para ficharlo.

Publicidad

Por estos días, el futbolista está de vacaciones en México, lo que ha alimentado los rumores de que dejará el fútbol argentino para volver a Norteamérica.

Lee también
Quinteros quiere arrebatarle anhelado fichaje a Colo Colo: “Preguntó…”
Colo Colo

Quinteros quiere arrebatarle anhelado fichaje a Colo Colo: “Preguntó…”

¿Seguir en U. de Concepción o retirarse? La decisión que tomó Rocky González
Chile

¿Seguir en U. de Concepción o retirarse? La decisión que tomó Rocky González

Colo Colo cerca de cerrar a su nuevo defensa con una condición clave
Colo Colo

Colo Colo cerca de cerrar a su nuevo defensa con una condición clave

La arriesgada promesa de Neymar para regresar a la selección brasileña
Internacional

La arriesgada promesa de Neymar para regresar a la selección brasileña

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo