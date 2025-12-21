No sigue en Vélez: el importante club al que se acerca Diego Valdés

El nombre de Diego Valdés vuelve a ser de interés en el mercado de fichajes. Tras un amargo semestre en Vélez Sarsfield, donde las lesiones le jugaron en contra, el chileno mira hacia nuevos horizontes.

En julio recién pasado, el mediocampista dejó salió del América para volver al fútbol sudamericano y jugar en Argentina. Antes, en México, ya había vestido las camisetas del Santos Laguna y Monarcas Morelia.

Sin embargo, apenas jugó 10 partidos en seis meses con Vélez. En solo dos de esos encuentros fue titular. Es por eso que desde México lo tientan para que regrese en esta ventana de pases.

¿El club interesado? El León. El periodista Paco Montes contó que el entorno de Diego Valdés recibió una propuesta por parte del club, así que los siguientes días serán claves para que se defina su regreso al fútbol mexicano.

Diego Valdés tiene la gran oportunidad de volver a México | Vélez

¿Vuelve a México? León seduce a Diego Valdés

En Marca MX destacan que el valor de mercado de Diego Valdés ronda los 3.5 millones de euros. Sigue teniendo contrato con Vélez (firmó hasta 2027), así que León debe hacer un importante esfuerzo económico para ficharlo.

Por estos días, el futbolista está de vacaciones en México, lo que ha alimentado los rumores de que dejará el fútbol argentino para volver a Norteamérica.