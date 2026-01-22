Es tendencia:
Fútbol chileno

Seis meses fuera: nació en Colo Colo, brilló en rival directo y se corta los ligamentos tras su mejor año

Terrible noticia para una de las figuras de Audax Italiano en 2025, quien en plena pretemporada se lesionó de gravedad.

Por Nelson Martinez

Terrible noticia para el jugador a inicio de año.
Lamentable noticia en lo que es la pretemporada de uno de los equipos coperos del fútbol chileno. Nacido en Colo Colo, jugador de Audax Italiano sufrió la peor lesión posible y quedó descartado para el primer semestre.

Se trata de Nicolás Orellana, el zurdo de gran temporada en los tanos, pasando de delantero a volante mixto en la temporada pasada. El jugador formado en Macul se lesionó de gravedad durante un entrenamiento del equipo.

“¡Mala noticia en la pretemporada! Nicolás Orellana sufrió una grave lesión durante los trabajos de pretemporada en Talca“, avisó el medio Tanoticias. Eso justo en el día que llegó un refuerzo en su posición.

El peor pronóstico en su mejor momento

Nicolás Orellana no podrá jugar la primera parte del año tras sufrir terrible lesión en Audax Italiano. El formado en Colo Colo venía de gran campaña en 2025 en inédita posición como volante mixto, pese a ser delantero de formación.

Orellana en Audax 2025. /Photosport

“El jugador presentó una rotura de ligamentos cruzados, por lo que será baja al menos seis meses,​ perdiéndose gran parte de la temporada 2026″, reportó el citado medio.

Justo en el día de esta noticia, el elenco de Gustavo Lema abrochó la llegada de Federico Mateos como nuevo fichaje. El ex U de Chile y Ñublense juega en la misma posición del lesionado itálico.

Orellana tiene un largo paso por clubes del fútbol chileno. Formado en Colo Colo, militó en clubes como San Marcos de Arica, U de Concepción, Unión La Calera y Audax Italiano.

