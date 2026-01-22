Deportes Copiapó se refuerza con todo para la nueva temporada donde anunció la esperada llegada de un conocido goleador del Campeonato Nacional: Lautaro Palacios, la ex figura de Audax Italiano disputará la Primera B el 2026.

Tras llegar a las semifinales de la Liguilla por el ascenso, los albirrojo se han reforzado con todo para clasificar a la división de honor del fútbol chileno.

Deportes Copiapó presenta a Lautaro Palacios

A través de sus redes, el equipo confirmó la llegada del delantero al equipo. “¡Bienvenido Lautaro Palacios al León de Atacama! El delantero argentino es el nuevo refuerzo de Deportes Copiapó”.

“Llega por toda la temporada 2026, tras jugar las últimas 5 temporadas en Audax Italiano, con pasos por Arabia Saudita, San Felipe y Coquimbo Unido”.

“Ya entrena bajo las órdenes de Héctor Almandoz. ¡Mucho éxito y que vengan los goles!”, escribió en club en sus canales.

La carrera de Lautaro Palacios

El jugador de 30 años inició su carrera el 2017 en Defensores de Cambaceres el 2017, llegando el 2019 a la Primera B Nacional donde fichó por Unión San Felipe.

Luego pasó por Coquimbo Unido, donde en 2020 clasificaron a semifinales de la Copa Sudamericana, para luego llegar a Audax Italiano. Asimismo, sumó pasos por Arabia Saudita donde militó en Al Adalah por una temporada, regresando al cuadro audino el 2023.

Copiapó se refuerza con todo

El cuadro ha anunciado a distintos fichajes esta temporada, donde se encuentran el arquero Nicolás Temperini, el defensa Nozomi Kimura, los mediocampistas Gastón Pérez e Iván Ledezma y los delanteros Jorge Ortiz, Lautaro Palacios y Damián Sáez.

