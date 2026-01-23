Pronósticos Sevilla vs Athletic Club: los chilenos de LaLiga sufren por el descenso

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Sevilla vs Athletic Club, en la jornada 21 de la liga española.

Sevilla recibirá a Athletic Club en la fecha 21 de LaLiga, en un duelo clave entre dos equipos comprometidos con la permanencia. El conjunto de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo acumula cuatro partidos sin triunfos, con tres derrotas y un empate, y mantiene apenas dos puntos de ventaja sobre Alavés, que actualmente ocupa puestos de descenso.

El panorama para los vascos es ligeramente más favorable. Si bien también arrastran cuatro presentaciones sin ganar en el torneo local, suman tres unidades más que Sevilla y llegan con el impulso anímico de haber derrotado a Atalanta a mitad de semana por la Champions League.

En la antesala del encuentro, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Athletic Club

Anotará o conseguirá una asistencia: Akor Adams 2.30 Tiros de esquina de Sevilla: Más de 4.5 2.00 Atajadas de Unai Simón: Más de 2.5 1.90

Akor Adams, la esperanza de Sevilla en 2026

Akor Adams ha sido el futbolista que ha mantenido con vida a Sevilla en sus últimas dos apariciones. Anotó y asistió en el 4-0 sobre Real Oviedo y luego disputó la Copa Africana de Naciones con Nigeria, donde marcó dos goles y dio dos asistencias.

Tras esa competencia, regresó al elenco sevillano y celebró dos tantos para el empate 2-2 con Elche.

Anotará o conseguirá una asistencia: Akor Adams – 2.30 en bet365

Los córners en el Sánchez-Pizjuán

Sevilla registró más de cuatro tiros de esquina a favor en ocho de sus 10 partidos como local en esta liga española.

Tiros de esquina de Sevilla: Más de 4.5 – 2.00 en bet365

El portero a vencer: Unai Simón

Unai Simón, arquero de 28 años de Athletic Club, tuvo tres atajadas o más en 10 de sus últimos 12 partidos, contando los compromisos de LaLiga, Supercopa de España y Champions League.

Atajadas de Unai Simón: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Athletic Club

Historial de Sevilla vs Athletic Club: últimos partidos