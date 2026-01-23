Es tendencia:
Serie Río de La Plata

No va por TV: La señal de streaming que transmite el partido de Deportes Concepción en la Serie Río de La Plata

El Conce quiere seguir triunfando en el torneo amistoso de Uruguay.

Por Franccesca Arnechino

El León de Collao va por su segundo partido en la Serie Río de La Plata.
Deportes Concepción vuelve a la acción en un nuevo desafío internacional frente a Montevideo City Torque, para afrontar su segundo amistoso de la Serie Río de La Plata 2026.

Tras el buen debut ante Cerro Largo, el León de Collao intentará seguir por la senda positiva en los encuentros que se disputan en territorio uruguayo.

Deportes Concepción vs. Torque: Horario y dónde ver

Deportes Concepción se enfrentará a Montevideo City Torque este viernes 23 de enero, desde las 22:15 hrs, en el Estadio Charrúa de la capital de Uruguay.

El partido entre Lilas y Ciudadanos en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido exclusivamente de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+, que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Recordemos que en menos de 24 horas, el León de Collao tendrá que enfrentar un nuevo duelo por la Serie Río de La Plata, enfrentando a Nacional, a las 21:00 hrs.

