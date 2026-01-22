El Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá que afrontar este jueves un tremendo desafío en Grecia, cuando visite a PAOK Salónica por la séptima fecha de la fase de liga de la Europa League.

El conjunto verdiblanco atraviesa un gran momento, con tres victorias consecutivas y ubicado en el cuarto puesto con 14 puntos, escenario que le permite asegurar en esta jornada su clasificación directa a los octavos de final.

El partido entre Real Bestis y Paok FC se juega este jueves 22 de enero a partir de las 14:45 horas de Chile en el Estadio en Tesalónica, Grecia, por la Fase de Liga de Europa League.

El encuentro entre béticos y griegos , irá en vivo por TV en Chile, gracias a la señal de ESPN 3; adicionalmente, tendrá transmisión ONLINE a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Las lesiones persiguen al Betis de Pellegrini

El mediocampista del Real Betis, Sofyan Amrabat, está viviendo uno de los momentos más frustrantes desde su llegada al equipo. El marroquí, pieza clave en el equipo de Manuel Pellegrini, deberá someterse a una artroscopia de tobillo tras no superar las molestias físicas desde noviembre.

El club confirmó que tras evaluar diversas opciones con los médicos del Betis, la selección de Marruecos y su club propietario, el Fenerbahçe, se tomó la decisión de intervenir quirúrgicamente el tobillo del jugador. Lo que significa que estará varias semanas fuera de competición.