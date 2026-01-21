Manuel Pellegrini vuelve a tener dolores de cabeza y las lesiones persiguen a Real Betis

El mediocampista del Real Betis, Sofyan Amrabat, está viviendo uno de los momentos más frustrantes desde su llegada al equipo. El marroquí, pieza clave en el equipo de Manuel Pellegrini, deberá someterse a una artroscopia de tobillo tras no superar las molestias físicas desde noviembre.

El club confirmó que tras evaluar diversas opciones con los médicos del Betis, la selección de Marruecos y su club propietario, el Fenerbahçe, se tomó la decisión de intervenir quirúrgicamente el tobillo del jugador. Lo que significa que estará varias semanas fuera de competición.

La lesión se remonta a un fuerte golpe sufrido en un entrenamiento en noviembre. Inicialmente fue tratado de forma conservadora, pero nunca terminó de sanar por completo.

Incluso, Amrabat viajó y participó en la Copa Africana de Naciones, aunque se le vio claramente limitado y sin mucha continuidad en su selección. El Betis con esta lesión pierde equilibrio en su mediocampo y deberá ver la opción de poder reemplazarlo lo antes posible.

Impacto en el mercado y deportivo

La ausencia deportiva del marroquí no solo afecta al rendimiento en la cancha, sino también a la planificación del mercado de fichajes. Con Amrabat fuera, el Betis se verá obligado a repensar salidas de jugadores y posibles refuerzos.

En ese sentido, nombres como Sergi Altimira, jugador del Betis que ha sido sondeado por varios clubes, ahora ven reducidas sus posibilidades de salir. Pellegrini con esto pierde opciones para rotar y reforzar el doble pivote con la lesión del marroquí.

Este es otro dolor de cabeza en una temporada donde ya ha tenido que lidiar con bajas. Además de calendarios exigentes y la necesidad de mantener al Betis competitivo.