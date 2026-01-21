Jaime Bravo fue un arquero que dejó su nombre puesto en un plantel campeón del fútbol en Chile: lo hizo con la Unión Española, pues formaba parte del equipo que Fernando Díaz condujo a ganar el Torneo Apertura 2005 en la final frente a Coquimbo Unido.

También jugó en Deportes Iberia, Curicó Unido, Ñublense, Unión San Felipe, Santiago Morning, Audax Italiano y Deportes Melipilla, además del Barbón. Un currículum que lo hizo ganar mucha experiencia como arquero profesional. Pero no tanto dinero, según le comentó Sam Bravo a RedGol en la entrevista que le concedió a Paulo Flores.

¿En qué está?

Llevo 7 años metido en el mundo de la palta. Partí vendiendo 100 kilos, una persona me empujó. Y ahora estoy en los 50 mil o 60 mil kilos semanales. Mandamos para Argentina, a Europa. Nos ha ido bastante bien gracias a dios. Mi mano derecha es Emilio Hernández, ahí hemos estado haciendo cositas. Está Felipe Flores que me ha pedido que lo ayude. Hicimos un par de cositas. El Zombie (Fabián) Núñez me habló y quiere meterse en el mundo de la fruta. Es súper entretenido.

Jaime Bravo en pleno trabajo. Dice que vende 50 mil a 60 mil kilos de palta semanales.

La platita ganada fue bien invertida entonces…

Lo que gané en el fútbol no me alcanzó para nada. La palta me cambió la vida en todo sentido. En el tema económico, con la familia, tengo tiempo para acompañar a mi hijo a los entrenamientos en Palestino.

¿Sam chico (su hijo) de qué juega?

Es delantero, hizo el primer campeonato en Palestino. Hizo 17 goles el primer campeonato. Lo estamos apoyando, le falta mucho, es zurdito, juega arriba. Ha empezado bien.

Publicidad

Publicidad

Volvamos a lo de su negocio, ¿cómo fue el comienzo en eso?

Es dedicación absoluta. Me costó mucho cuando empecé, la familia de mi novia me ayudó mucho. Había que sacar caja por caja. Lloré. No es fácil vender palta. Pero si uno le pone corazón se logran cosas. Un día equis me acosté, estaban durmiendo mi señora y mi hijo. Le recé a dios, le pedí llorando. Si este negocio es para mí, dame una mano y ayúdame. Me cambió la vida, le agarré la mano. Aprendí el negocio y ahora vivo tranquilo gracias a la palta.

Foto: cedida.

ver también Ganó cinco títulos en Colo Colo y la UC, se retiró a los 30 años y vive de los combustibles

Jaime Bravo, de ser campeón en Chile a vender 50 toneladas de palta semanales

Jorge Acuña fue otro jugador retirado que se dedicó a la venta de paltas, tal como hizo Jaime Bravo varios años después de haber sido campeón de la primera división en Chile. Por supuesto que Sam todavía está acongojado por la pérdida de la categoría de Unión Española.

Publicidad

Publicidad

Los hispanos quedaron condenados a disputar la Primera B del balompié nacional luego de 28 años. Fueron los colistas exclusivos de la tabla de posiciones. Y acompañados de Deportes Iquique, volvieron a la división de plata. “Hablemos de fútbol no más”, le dijo Bravo a Florete.

¿Cómo vivió el descenso de la Unión Española?

Una pena terrible, soy hincha de la Unión Española. Fui campeón. Me abrió las puertas cuando me echaron de Católica. Triste por lo que está pasando, esto es fútbol. Hay que hacer las cosas bien, creo que Segovia es un tipo que sabe mucho, Gonzalo Villagra está bien preparado. Espero que la gente apoye, varios equipos en Sudamérica descendieron y vuelven con todo.

Jaime Bravo en acción por la Unión Española ante Colo Colo. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

Publicidad

Publicidad

¿Por quién fuiste arquero?

Mi papá. Jugaba en un equipo de barrio, vivía al frente del Monumental y vi a Colo Colo campeón de la Libertadores. Mi papá me compró el traje de Morón, el amarillo. Quedé como arquero, empecé a jugar en Barrabases, en la UC Fernando Carvallo me puso Sam. Desde los 8 años que jugué al arco. Extraordinaria persona y extraordinario técnico. Le tengo mucho cariño, es un tipo que sabe mucho.

Jaime Bravo aguanta la arremetida de Marcelo Salas. (LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT).

ver también Ex arquero Jaime Bravo sale en defensa del Sifup: “Lo que ha realizado Gamadiel García es muy bueno”

“Claudio Bravo es lejos el mejor arquero de la historia chilena”

En ese contexto, Jaime Bravo también se anima a hablar de Claudio Bravo, el icónico referente que tuvo el equipo campeón de las dos Copas América en 2015 y 2016. No teme en poner al oriundo de Viluco por sobre cualquier compatriota, incluido los más conspicuos.

Publicidad

Publicidad

¿Es el mejor arquero de la historia chilena?

Sí. Claudio Bravo, lejos. Lejos. A muchos les gusta Cóndor Rojas, el Gato Osbén, pero yo me quedo con Claudio. Entrené en Colo Colo con Julio Rodríguez, después lo tuve en Unión Española. Nos sacó campeón dos veces de la Copa América y tuvo una carrera brillante.

¿Qué pasa en el arco de la selección?

Tras la salida de Claudio, costó mucho encontrar al reemplazante. Pongo las manos al fuego por Brayan Cortés, pero resulta que han salido arqueros buenos. La Católica está haciendo un mnuy buen trabajo, Iván Contreras ha sacado muy buenos arqueros. está (Thomas) Gillier, (Lawrence) Vigouroux que no es tan conocido y está haciendo las cosas bien afuera.

Lawrence Vigouroux recibió respaldo de Jaime Bravo. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Queda apoyar, va a costar como cualquier cosa. Pero siempre hay materia prima. Pasaron años para encontrar la Generación Dorada, creo que en cadetes el fútbol tiene un ambiente muy cochino, muy malo. Hemos aportado muy poco a los juveniles. Un presidente o un representante prefieren traer un jugador hecho de Uruguay o Argentina.