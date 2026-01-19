Rainer Wirth escribió en su bitácora historias de exitosos planteles de la UC y también de Colo Colo a pesar de que su carrera terminó mucho tiempo antes de lo que él hubiese querido. Y por razones que escaparon a su control: los problemas físicos que hasta el día de hoy le impiden jugar incluso un amistoso informal con amigos.

En ese contexto, alejado completamente del fútbol profesional, el otrora arquero pentacampeón del balompié nacional contestó el llamado de Paulo Flores y habló con RedGol. Todavía repasa con algún resabio de dolor el motivo de su alejamiento definitivo de la actividad. Pero con la calma que permite tener tiempo para poder organizarlo sin partidos que marquen todo.

“Desde el lado humano estoy tranquilo, viendo a la familia crecer. Tengo mi hijo, mis niños. Todos hombres. El mayor tiene 9 años y el menor, tiene 3 y el del medio, 7. Todavía son niños”, aseguró Rainer Wirth con orgullo. Lejos de viajes cada dos semanas y concentraciones en diversos hoteles.

Rainer Wirth en acción por la Universidad Católica, donde ganó dos títulos. (CARLOS PARRA/PHOTOSPORT).

¿A qué se dedica?

Estoy en el mundo de los combustibles, negocios y eso. No es algo formal, no es un trabajo establecido de oficina. Es un poquito difícil salir. No salí cuando quería, me lesioné la rodilla y se me cortó toda posibilidad de seguir jugando. Yo era arquero, el arquero que ha tenido vivencias importantes la experiencia suma. Pasar por las cosas y que vuelvan a ocurrir genera expectativas. Quedé con la rodilla en la mano, no pude seguir intentando jugar.

Rainer Wirth en acción por Deportes Iquique. (MARCELO HERNANDEZ / PHOTOSPORT).

Publicidad

Publicidad

¿Y te costó cambiar de aire profesionalmente?

Era relativamente viejo para empezar formlamente en el mundo laboral. Es una situación extraña, para muchos no has trabajado a pesar de que vienes trabajando desde siempre. Tenía opciones para seguir en el fútbol afortunadamente.

¿La rodilla le produjo molestias que afectan tu vida diaria?

Las complicaciones son mirar el fútbol y saber que uno se perdió 10 años de haber hecho quién sabe qué cosa, eso sí. Después todos los días duele la rodilla y molesta en algunos movimientos. La conclusión es no poder ocuparla. Quedé retirado, como en plenitud no pude seguir jugando, la rodilla me limitó incluso a jugar con los amigos. Nunca más jugué pichangas. La parte deportiva la dejé muy de lado. Puedo hacer cosas sin molestias como natación, pero no sé si es lo mío.

Rainer Wirth con sus hijos. (Foto: Cedida).

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó en Colo Colo, la U y la UC y cuestiona la capitanía alba de Fernando de Paul: “No entiendo…”

Rainer Wirth, el pentacampeón ex Colo Colo y UC que se retiró a los 30 años por la rodilla

Rainer Wirth tiene buenos recuerdos de su paso por Colo Colo y la UC, donde participó de planteles muy exitosos. E incluso, con varios partidos memorables, como algún clásico en el Monumentl con la camiseta de los Cruzados. También jugó en Deportes La Serena y la Unión Española.

Rainer Wirth en la Unión Española. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Es hijo de Óscar Wirth, un icónico arquero que jugó en los tres grandes del fútbol chileno y fue mundialista en España 82. “Él además estudió educación física. Tuvo que pasar por todos los ramos, tenía esa característica: una capacidad física extraordinaria, quizá fue lo que le abrió el espacio en su juventud”, dijo Rainer Wirth de su padre.

Publicidad

Publicidad

¿Te dedicaste a ser arquero por tu papá?

Te diría con tranquilidad que me dediqué porque quería y me gustaba jugar al arco. Siempre él fue mi referente. Los que recuerdo como referente que me hubieran marcado más, vienen después cuando ya me había dedicado, cuando ya quería jugar al arco. Me encantaba Óscar Córdoba. No sé si es lo mejor, su peak de rendimiento y sus bajos de rendimiento son muy distantes. Tengo mis teorías, fui compañero de Giovanni Hernández, de Facundo Imboden. Entonces tengo mis teorías, pero creo que cuando andaba bien y estaba en su top, es lo más lindo en dominio del arco en todas sus facetas. Qué lindo jugaba. No tenía eso de estar preparado para jugar con el pie, se le daba natural jugar de todas las maneras. Salía, venía. Hacía todo. Hermoso.

Óscar Córdoba en acción por la selección colombiana. (Ben Radford/Getty Images).

¿Ve harto fútbol?

Veo poco fútbol. Y cuando más veía, era más la Champions o cosas así. Hoy quedó más atrás. Pero hubo un momento donde era ver un partido y mirarme las rodillas. Estaba viendo a mis compañeros con los que compartí camarín y el día a día. Obviamente ya no vivo de eso, tengo que seguir adelante. Cuando veía, miraba la Champions. Me encanta el Real Madrid y hubo un momento en que el Real lo ganó todo.

Publicidad

Publicidad

Rainer Wirth y una foto que considera muy bonita junto a su abuela Teresa. (Cedida).