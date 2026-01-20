Gabriel Arias le puso fin a un exitoso ciclo en Racing Club y se integró como refuerzo a Newell’s Old Boys. A pesar de que lleva poco tiempo en la Lepra, el golero argentino-chileno sabe que su rol de referente le sale por los poros. Y el estadio Marcelo Bielsa no es la excepción.

En una entrevista con TyC Sports, el ex arquero de la selección chilena abordó sus primeras semanas en el cuadro rosarino. “Obviamente que llego acá y tengo que tener respeto por los chicos que están hace más tiempo, siempre me manejé de la misma forma”, aseguró Gabi Arias.

Agregó que “es algo que no puedo evitar eso de querer exigir, mejorar cosas. Está en mi forma de ser, siempre busqué el máximo mío y de cada jugador. Voy a exigirles a los dirigentes, al cuerpo técnico. Es mi forma de ser y es lo que quiero” como para dejar clara su manera de comportarse en el trabajo diario.

Gabriel Arias atajará en Newell’s Old Boys, donde jugó el costarricense Keylor Navas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Siempre en pos de subir el listón de la exigencia. “Entonces, me he adaptado muy bien, me recibieron muy bien, Me trataron con mucho respeto. Es una parte fundamental en el vestuario”, retrucó el ex meta de Unión La Calera, donde llegó desde Defensa y Justicia.

Cuando le consultaron por qué optó por la Lepra, Arias fue muy claro. “Porque me llamó Favio (Orsi) y el Negro (Sergio Gómez). Me demostraron unas ganas tremendas de querer volver a poner a Newell’s donde supo estar”, marcó el avezado golero.

Gabriel Arias pasa la página de Costas y se enfoca en Newell’s

Gabriel Arias prefiere abocarse a su futuro en Newell’s Old Boys más que en darle vuelta a su salida de la Academia. Allí se habló mucho de una tensa relación con el DT Gustavo Costas. Algo que el arquero neuquenino de 38 años descartó de plano.

“Lo tomé bien. Siempre fue más lo que se habló desde afuera, desde mi parte acepté la decisión. Conozco a Gustavo, sabía cómo venía y cuándo me lo iba a venir a comunicar. Sabía cómo pensaba y qué iba a hacer. No hubo ningún problema, siempre prioricé el bien del grupo. Cuando un grupo está bien puede conseguir cosas”, dijo Arias.

Añadió que “me sacó y llegamos a una final. Mientras todos empujemos para el mismo lugar las cosas se dan. Respeté la decisión de Gustavo porque es el técnico, yo no podía creerme más. Acepté la decisión y seguí empujando como lo hice toda mi carrera”. Una tónica que replicará en el cuadro rosarino.

“Los entrenadores quieren estar peleando títulos y campeonatos, en lo más alto de la tabla. Me motivó mucho la forma en que hablaron, pensaron y la forma en que viven el día a día. Me siento muy identificado con ellos y dije que era acá”, cerró el Gabi, quien lucha por ponerse a punto y llegar de la mejor manera posible al estreno oficial.

Este sábado 23 de enero será el debut de Newell’s en la Liga Profesional de Argentina. Será en condición de visitante, pues Talleres de Córdoba jugará de local ante la Lepra desde las 22:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Este fin de semana que se avecina marcará el comienzo de la Liga Profesional de Argentina 2026.