El arquero Gabriel Arias se presentó oficialmente en Newell’s Old Boys, club al que llega tras un importante ciclo en Racing Club. El arquero argentino-chileno no ocultó su alegría por emprender un nuevo desafío.

“Estoy contento con esta nueva experiencia, un nuevo desafío. El club tiene todo para crecer, está en un proceso de armado”, declaró Arias complementando que su adaptación ha sido positiva.

El ex seleccionado que estuvo en el radar de Universidad de Chile hizo hincapié en el futuro del equipo rosarino. “Hay que trabajar para que Newell’s termine lo más alto posible. Le voy a aportar trabajo y compromiso”, destacó.

Además, subrayó la importancia de los jóvenes del plantel. “Hay que ayudar a crecer a los chicos y que se crean importantes”, manifestó, mostrando su intención de aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Entrenamiento de Arias con su nuevo equipo

Compromiso, grandeza y foco en el arranque del torneo

Arias no solo habló de su llegada, sino también de lo que representa vestir la rojinegra. Definió a Newell’s como “un club muy grande”, con una dirigencia que “tiene ganas de hacer las cosas bien” y con vibras positivas que alimentan el compromiso de todos los integrantes del plantel.

Sobre el inicio de la liga argentina, el arquero fue claro al referirse al primer rival. “Talleres es un equipo difícil”, dijo. Además, agregó que llegó a Rosario con la intención de “jugar, ser importante y competitivo” desde el primer día.

Por último, Arias cerró con un mensaje centrado en la concentración. “Lo más importante es el primer partido, hay que llegar aceitados; después pensaremos en Independiente, si miramos a lo lejos nos equivocamos”, dejando claro que su enfoque está puesto en dar batalla desde el arranque del torneo.