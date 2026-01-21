Damián Pizarro se encuentra definiendo su futuro luego de que Le Havre AC de la Ligue 1 decidió terminar de forma anticipada su préstamo, por lo que regresó a Udinese, donde tampoco tendría espacio. Ante esto, desde Italia lanzan un fuerte análisis sobre el futuro del jugador chileno.

Tras esto, aparecieron distintos clubes en el radar del jugador chileno, entre ellos Colo Colo. Sin embargo, el cuadro albo ya sumó a un nuevo delantero.

Pero también, según reveló ESPN, Racing Club perderá a Adrián Balboa, quien ficharía con el Nizhniy Novgorod de la liga de Rusia, por lo que Pizarro es el jugador que está en carpeta para reemplazarlo esta temporada. Si es que se concreta la venta.

En Italia son tajantes con Damián Pizarro

Según señala el medio Tutto Udinese, por el momento, el interés de la Academia en el chileno es solo “una solicitud de información”, pero también analizan lo que su regreso al continente podría significar para su carrera.

“Es evidente que el efecto dominó de un traspaso podría cambiar el regreso de Pizarro a Sudamérica de Chile a Argentina. Nunca se ha adaptado del todo al fútbol europeo, y regresar a su continente natal parece la solución ideal para el resto de su carrera”.

¿Podrá llegar Pizarro a Colo Colo?

Los albos se reforzaron esta temporada donde han sumado distintos refuerzos, entre ellos el del centrodelanteroMaximiliano Romero, quien ocupa una de las plazas en el ataque, por lo que la posible llegada de Pizarro es cada vez más difícil.

Por otra parte, el jugador tampoco tiene espacio en el plantel del Udinese, por lo mismo, fue enviado a préstamo a la Ligue 1, pero no pudo posicionarse en la escuadra del Le Havre AC y debe definir dónde jugará esta temporada, con el objetivo de sumar minutos.