El futuro de Damián Pizarro es una incógnita. El delantero se ofreció a Colo Colo para relanzar su carrera en medio de un difícil momento en Europa, pero no convenció a los albos, que terminaron eligiendo a Maximiliano Romero como refuerzo para la temporada 2026.

El joven atacante tiene contrato con Udinese, pero no mucho espacio dentro del club. De hecho, estaba a préstamo en Le Havre, que terminó su cesión después de apenas dos partidos disputados.

¿Entonces? Julio Gutiérrez, chileno que entrena a la serie juvenil de Udinese, habló con El Mercurio y le dio un consejo a Damián Pizarro sobre lo que debe hacer ahora.

“Le costó mucho integrarse a Europa, es complicado y mucho más en Italia. Acá hay hartas dificultades y él sufrió al inicio, llegó con otro ritmo, se lesionó y estuvo parado hasta volver al equipo primavera para sumar minutos, pero igual le costó el ritmo del fútbol europeo”, relató.

“Damián Pizarro debe bajar un escalón”

“Le aconsejo bajar un poco de nivel para relanzar su carrera. Buscar continuidad le haría muy bien para recuperar ese nivel que le hizo llegar a la liga italiana”, dijo Julio Gutiérrez.

“Damián Pizarro debe bajar un escalón, independientemente de si es en una segunda división europea, en Sudamérica u otras ligas. Lo importante no es el destino específico, sino que sea una prioridad para el club“, explicó.

“Él sabe que necesita minutos en las piernas y buscó un primer equipo. Yo me pongo en su lugar, porque es muy difícil sentir que entrenas con juveniles. Damián se siente un jugador de primer equipo y siempre entrenó así”, cerró.