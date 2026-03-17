Una vez que salió Gustavo Álvarez de Universidad de Chile de inmediato se echaron a correr los rumores del salto a otro equipo, donde se nombró a Universitario, la selección chilena e incluso Colo Colo.

Fue en momentos cuando los albos dudaron en la continuidad de Fernando Ortiz que se habló de que el ex entrenador de la U podía llegar al estadio Monumental, algo que finalmente no se concretó.

Por lo mismo, fue en el podcast La Fábrica donde invitaron a Álvarez para que contara su verdad de este llamado del archirrival de la U, donde una vez más sorprendió con su respuesta.

“No, yo he recibido llamados este mes pero no de Colo Colo, oficialmente no”, dejó bien clara su postura de inmediato antes de profundizar.

Gustavo Álvarez fue dos veces al Monumental con la U para enfrentar a Colo Colo con una victoria y una derrota. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Álvarez silencia a los que lo mataron: “El tiempo mostró como fueron las cosas”

Gustavo Álvarez se mantiene como un técnico libre en Argentina, donde asegura que espera un proyecto deportivo que lo haga volver a la actividad, por lo mismo sabe que su nombre sonó en Colo Colo.

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“Es igual que acá, pero si es trabajo uno tiene derecho a trabajar donde quiera, pero en el futbol uno sabe cómo es”, destacó.

“Yo tengo un gran respeto por Colo Colo, lo manifesté siempre antes de cada clásico, pero tengo un gran cariño por la U. No me han llamado pero mi pistura es esa”, apartó todos los cuestionamientos.

Lo mismo ocurrió cuando se le habló de la selección chilena, donde también fue claro en decir que nunca fue candidato: “Creo que hoy estoy en el momento del día a día, se me vinculó con selecciones, pero todo trascendidos.

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“Yo siempre estuve enfocado en el club, en su momento tuve que desmentirlo en una publicación que salió por octubre que fue falsa, pero bueno el tiempo mostró como fueron las cosas”, finalizó.

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