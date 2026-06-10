Jorge Valdivia reveló un hecho que explica por qué siempre se vio un paso adelante de la jugada y sus rivales.

Dicen que los magos no revelan sus secretos, pero Jorge Valdivia hizo una excepción. El ex mediocampista de Colo Colo y la selección chilena, entre otros, contó cómo preparaba sus trucos en el campo de juego al el génesis de las jugadas.

Entrevistado por Juvenal Olmos en el podcast de Mundialistas en Cancha, Valdivia revela cómo se adelantaba a las jugadas para conseguir ser ese jugador que va unos segundos antes del resto.

“Me apoyaba mucho en la sombra del pasto. Yo veía rápido la sombra cuando se acercaba un jugador rival y ya sabía dónde estaba él, si me venía a marcar por la derecha o la izquierda; eso me ayudaba a sacar ventaja“, dijo El Mago.

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El Mago y cómo cambiaba la defensa

Por otro lado, Valdivia abordó cómo cambiaba la defensa rival según el esquema: “si jugaban con línea de 3 o línea de 4… la línea de 3 tiene menos espacio. Cuando el equipo te está marcando, tienes los tres del fondo y los dos extremos, entonces era más difícil encontrar ese espacio”.

El Mago detectaba la ubicación del rival antes que le fueran encima.

“En cambio, en la línea de 4 era más fácil meter la pelota entre medio de los centrales y laterales o los dos defensas centrales”, sentenció el exvolante.

Hoy con 42 años, Valdivia defendió las camisetas de Colo Colo, Universidad de Concepción, Rayo Vallecano, Servette, Palmeiras, Al-Ain, Al-Wahda, Morelia, Mazatlán, Unión La Calera y Necaxa.

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En lo extrafutbolístico, Valdivia sufrió un revés judicial el este pasado lunes y la Corte de Apelaciones decretó un nuevo arresto domiciliario como medida cautelar por las investigaciones en su contra debido a las denuncias por abuso sexual.

Resumen:

-Jorge Valdivia confesó que usaba la sombra del pasto para anticipar a sus rivales.

-42 años tiene el exmediocampista chileno que jugó en once clubes como Colo Colo.

-Arresto domiciliario decretó la Corte de Apelaciones contra el exvolante por abuso sexual.