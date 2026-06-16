Sería muy extraño que dos selecciones representando a países en conflicto, se vuelvan a ver las caras. Pero, no es imposible.

Ya con casi toda la primera fecha jugada, el Mundial 2026 ha dejado varias sorpresas y buenos partidos en su arranque. Duelos como el de Irán vs Nueva Zelanda sorprendieron por lo divertido y emocionante que estuvieron, mientras que otros impresionan por los resultados.

Estados Unidos es, quizás, una de las selecciones que ha puesto un resultado más inesperado. Los dueños de casa pasaron la aplanadora ante Paraguay y terminarán siendo de lo mejor de la primera fecha.

Son dueños de casa y disfrutan de la localía. En las antípodas de ese sentimiento, sin embargo, está, precisamente, Irán, selección que ha tenido serios problemas para poder organizarse en esta Copa del Mundo, debido a las trabas puestas desde el gobierno encabezado por Donald Trump.

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¿Y si los astros se alinearan? Estados Unidos podría enfrentar a Irán

Y claro, el morbo del momento pone sus ojos en la Selección de Irán. Esto, debido al conflicto internacional que ha mantenido Estados Unidos con los persas, con Israel mediante. Las bombas han caído durante la preparación del Mundial 2026 e, incluso, durante su desarrollo.

Pero, lo que nadie había calculado es que Irán y Estados Unidos pueden encontrarse en 16avos de final de la Copa del Mundo. Para ello, ambos tendrían que terminar segundos de sus respectivos grupos.

¿Es esto probable? Es más factible que Irán pudiese alcanzar ese lugar que EE.UU. Esto, por el juego demostrado por los dueños de casa, a los que le restan duelos ante Australia y Turquía.

En caso de que ambos pasen en el segundo lugar, se enfrentarían el 3 de julio (día previo al “Día de la Independencia de los Estados Unidos”), en Dallas. ¡Vaya encuentro que sería ese!

Irán va a la carga | Getty Images

En resumen…

Estados Unidos venció a Paraguay en el partido inicial del Mundial 2026.

venció a Paraguay en el partido inicial del Mundial 2026. Las selecciones de Irán y Estados Unidos podrían enfrentarse en dieciseisavos de final.

podrían enfrentarse en dieciseisavos de final. El posible partido entre ambos países se jugaría el 3 de julio en Dallas.