El elenco de las barras y las estrellas recibe por segunda vez una Copa del Mundo. Esta vez, tienen una selección que da para ilusionarse.

Datos principales

Confederación: Concacaf

Apodo: The Stars and Strips (Las franjas y estrellas), The Yankees, USMNT.

Ranking FIFA: 16°

Grupo en el Mundial: D (Paraguay, Australia, Turquía)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Estados Unidos está en el Mundial 2026 como anfitrión.

Calendario y estadios en los que juega

Estados Unidos vs. Paraguay (viernes 12 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Estados Unidos vs. Australia (viernes 19 de junio, 18:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Turquía vs. Estados Unidos (jueves 25 de junio, 22:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmite: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 3.080 kms. (Los Ángeles-Seattle-Los Ángeles).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 44,4%

Llegar a cuartos de final: 26,7%

Llegar a semifinales: 10,5%

Llegar a la final: 5,3%

Ser campeón: 1,6%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Según la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, Estados Unidos llegará a octavos de final, “su techo en este Mundial”. Para la IA esto se logrará gracias a buenos resultados en el Grupo D, ganándole a Paraguay (“partido áspero), a Australia (“será una caldera en Seattle”) y un empate ante Turquía (“un duelo impredecible”).

Luego, superarán los dieciseisavos “impulsados por su localía”, para, finalmente, caer en los octavos de final, de forma apretada.

El plantel de Estados Unidos

Porteros:

– Matt Turner (New England Revolution)

– Matt Freese (New York City)

– Chris Brady (Chicago Fire)

Defensores:

– Max Arfsten (Colombus Crew)

– Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

– Alex Freeman (Villarreal)

– Mark McKenzie (Toulouse)

– Tim Ream (Charlotte FC)

– Chris Richards (Crystal Palace)

– Antonee Robinson (Fulham)

– Miles Robinson (FC Cincinnati)

– Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

– Auston Trusty (Celtic)

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Mediocampistas:

– Tyler Adams (Bournemouth)

– Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

– Weston McKennie (Juventus)

– Cristian Roldan (Seattle Sounders)

– Brenden Aaronson (Leeds United)

– Christian Pulisic (Milan)

– Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach)

– Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

– Tim Weah (Olympique de Marsella)

– Alejandro Zendejas (Club América)

Delanteros y Extremos:

– Folarin Balogun (AS Mónaco)

– Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

– Haji Wright (Coventry City)

Jugador estrella: Christian Pulisic

¿Qué dudas puede haber que Christian Pulisic es el gran talento actual de Estados Unidos? Nacido en Pensilvania, este extremo emigró a Alemania siendo apenas un adolescente, con el fin de moldear su talento. Así se convirtió rápidamente en el rostro del Team USA. Su condición de figura excluyente se sostiene por el vértigo incontenible que imprime por las bandas. Esto, acompañado de una lectura ofensiva que ningún otro de sus compatriotas iguala. Es el jugador yankee capaz de destrabar los partidos.

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Tras irrumpir con fuerza en el Borussia Dortmund, su millonario traspaso al Chelsea fue una novedad para la historia estadounidense. En Londres tocó la cima al levantar la Champions League en 2021, siendo el primer jugador de “las barras y las estrellas” en disputar y ganar la final de dicho certamen. Más tarde, su llegada al AC Milan revitalizó por completo su carrera. En el exigente Calcio italiano recuperó su mejor versión, con importantes anotaciones.

El Capitán América ha sido el motor de los recientes dominios regionales se EE.UU., liderando las constantes conquistas en la Nations League de la Concacaf. La afición aún venera su heroico gol ante Irán en Qatar 2022, acción donde, incluso, arriesgó su físico chocando contra el portero para meter a su país en octavos de final. Con la madurez deportiva a tope, Pulisic asume la misión más grande de su vida: comandar a los anfitriones hacia la Copa del Mundo en su propio hogar.

Pulisic tiene el arco entre ceja y ceja | Getty Images

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Jugador a seguir: Malik Talliman

El mediocampo de Estados Unidos siempre se caracterizó por el despliegue físico y el sudor. Sin embargo, Malik Tillman le da nuevos aires, con pausa indescifrable. Nacido en Núremberg, este volante ofensivo encarna la evolución del conjunto norteamericano. Mientras las defensas rivales diseñan complejos entramados para detener a los extremos veloces, él flota entre líneas con una visión periférica letal. Su capacidad para filtrar pases en el último cuarto de cancha lo transforma en la carta sorpresa perfecta para desarmar bloques cerrados durante este torneo organizado en casa.

Si llegó donde está es porque Tillman fue criado bajo la estricta disciplina de la cantera del Bayern Múnich. Tras dejar destellos de calidad en el Glasgow Rangers y explotar en la liga neerlandesa, su salto al Bayer Leverkusen confirmó que estaba para el desafíos mayores. En la exigente Bundesliga, Tillman perfeccionó su toma de decisiones a un ritmo frenético, entendiendo que el talento puro no basta si no va acompañado de sacrificio en la recuperación del balón, una herramienta vital para competir en las esferas altas del deporte.

La disputa por su lealtad internacional fue un triunfo estratégico en los despachos estadounidenses. Tenía la posibilidad de jugar por la Selección de Alemania, pero prefirió la nación de su padre. Su impacto en el esquema táctico de Pochettino fue progresivo pero contundente. Ha aportado soluciones creativas desde el banquillo y ya fue campeón en la reciente Nations League. Sin la gran mochila de la presión mediática, pero con mucho qué decir, Tillman puede dejar sorpresitas en la Copa del Mundo.

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Técnico: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino cimentó su prestigio a base de proyectos sostenibles. Con pasos exitosos en el Espanyol y el Southampton, su obra cumbre ocurrió en el Tottenham, cuadro al que llevó a la final de la Champions League en 2019. Luego de lidiar con el pesado camarín del PSG y darle cara a una dura transición en el Chelsea, el argentino pateó el tablero a fines de 2024. Fue entonces que aceptó el reto absoluto de comandar a los estadounidenses de cara al torneo donde actuarán como anfitriones.

Fiel a las raíces bielsistas de su formación, el oriundo de Murphy impone un estilo donde la intensidad atlética es dogma. Su pizarra suele dibujar un 4-2-3-1 caracterizado por una presión asfixiante y un ritmo vertiginoso. Rechaza la tenencia pasiva y exige a los laterales que rompan líneas constantemente. Es un fútbol directo, físico y agresivo, diseñado desde el minuto uno para ahogar la salida del adversario.

En el Team USA su primera idea fue apuntar directamente a erradicar la fragilidad mental que limitaba a esta escuadra. Al seguir cobijando a talentos probados como Christian Pulisic, el estratega les trasvasó un indispensable gen competitivo sudamericano. A puertas de este Mundial 2026, logró articular un bloque convencido de su poderío, decidido a utilizar el fervor de la localía para dejar de ser simplemente una promesa y convertirse en un peligro real en la cancha.

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Pochettino ha pasado por grandes equipos en su carrera como DT | Getty Images

Posible 11

Mejor participación de Estados Unidos en los Mundiales

Ocurrió cuando la televisión ni siquiera existía. Fue en el Mundial de 1930 que Estados Unidos tiene su mejor participación en un Mundial. En Montevideo, los Yankees consiguieron el tercer lugar, tras liderar el Grupo 4 ante Bélgica y Paraguay (gracias a triunfos frente a ambos por 3-0) y perder ante Argentina en la siguiente fase (semifinal) por 6-1. Eso sí, no existió partido por el bronce.

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Si hablamos de la época moderna, Estados Unidos viene clasificando de forma casi continua al Mundial desde Italia 90′, con la excepción de Rusia 2018. Su mejor participación fue en Corea/Japón 2002, cuando alcanzaron los cuartos de final.

Esto último lo lograron gracias a un segundo lugar en el Grupo D (superados por el local Corea del Sur), en el cual vencieron al Portugal de Luis Figo, por 3-2. En octavos de final derrotaron al archirrival, México por 2-0 (tantos de Brian McBride y Landon Donovan) y terminaron siendo eliminados por la potente Alemania de Oliver Kahn (finalista a la postre) con un gol solitario de Michael Ballack.

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Jugador histórico destacado: Landon Donovan

Cuando MTV la rompía y la ropa colorida estaba completamente de moda, Landon Donovan irrumpió en la escena deportiva con un talento destellante. Tras un par de aventuras por el fútbol alemán, el mediapunta estadounidense entendió que su gran misión era potenciar la liga de su país. Con las camisetas de San Jose Earthquakes y, especialmente, de LA Galaxy, el californiano coleccionó un récord de seis títulos de la MLS, transformándose en el rostro del torneo. Sus posteriores préstamos al Everton inglés sirvieron para demostrarle a los europeos más escépticos que tenía jerarquía de sobra para brillar en la intensidad de la Premier League.

Cuando el fútbol apenas asomaba en la cultura estadounidense, él cargó con toda la presión mediática. Y lo hizo demostrando que no era solamente un definidor implacable. Además, operaba como un mediapunta con una visión de juego envidiable, capaz de asistir con la misma facilidad con la que llegaba a la red. Su calidad y su llegada con el plantel lo transformaron en el líder natural de Estados Unidos, cuando este elenco nacional era despreciado a nivel internacional.

Con la tricota de las Barras y Estrellas disputó tres Copas del Mundo y deslumbró desde el inicio, llevándose el premio al Mejor Jugador Joven en Corea-Japón 2002. De hecho, en aquel Mundial los Yankees llegaron a cuartos de final. Sin embargo, el instante que inmortalizó su figura ocurrió en Sudáfrica 2010. Se trata de aquel gol agónico frente a Argelia en el tiempo de descuento que paralizó a todo su país frente a las pantallas. Retirado como el máximo asistidor y artillero histórico de la selección, su figura sentó las bases para la generación actual que buscará hacer historia como local.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Estados Unidos?

Hay una fortaleza obvia en Estados Unidos: la localía. El cuadro de Mauricio Pochettino tendrá prácticamente todo el camino en casa. Con todo el público volcado a su favor, el cuadro dueño de casa tiene la ventaja, además, de ser el anfitrión de todas las fases de la Copa del Mundo, por lo que, de avanzar lo suficiente, podría tener un respaldo masivo en momentos claves.

Otra de las cosas que juega a favor de Estados Unidos es la generación de futbolistas con los que cuentan. En Qatar 2022, estos mismos jugadores estaban recién en una etapa temprana de sus carreras, mientras que ahora, con más experiencia y roce internacional, tendrán la oportunidad de conjugar una mente fortalecida con una habilidad física importante y una técnica depurada.

Una de las cosas que juega en contra de Estados Unidos, y en general pasa con todas las naciones que hacen de locales, es que no tienen un fogueo necesario en Eliminatorias. Preparar un Mundial en casa implica tener la certeza de disputarlo y, por ende, no está lo vertiginoso de un partido clasificatorio, ni la posibilidad de probar suerte ante diferentes estilos de juego. Esto hace que se llegue a disputar el torneo sin una solvencia total, pues no se logra ello en los amistosos.

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Además, un tema que ha sido importante para Estados Unidos son las lesiones. Tyler Adams es uno de los que ha ido perdiendo cabida en el equipo por sus constantes problemas físicos, mientras que otros, también clave, como Giovanni Reyna han tenido más continuidad, pero también han oscilado sus presencias por dolencias. Dos jugadores claves de los cuales uno no ha jugado ni siquiera los últimos partidos por Estados Unidos.

Datos freak de The Yankees

La historia de Joe Gaetjens bien vale la pena tenerla presente en esta sección. Estados Unidos enfrentaba a Inglaterra en el Mundial de 1950, su primera cita planetaria. Pese a que se esperaba una goleada de proporciones, los Yankees terminaron venciendo a los británicos por un solo gol, obra del nombrado jugador.

Para hacerlo más hollywoodense, Joe Gaetjens ni siquiera dedicaba tiempo completo al deporte y ni siquiera era ciudadano estadounidense. Se trataba de un inmigrante haitiano que vivía en Nueva York gracias una beca para estudiar contabilidad. ¡Lo invitaron porque les faltaba uno y terminó siendo histórico!

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Otro dato bien freak es aquel del uniforme de EE.UU. para el Mundial de 1994. Allí, como buenos estadounidenses, intentaron innovar con la camiseta, con un diseño imitaba la textura de unos pantalones de jeans gastados con estrellas blancas gigantes flotando por encima. Si bien fue todo un éxito comercial, algunos jugadores confesaron, tiempo después, que se sentían ridículos usándola.

La famosa camiseta, vestida por el icónico Alexi Lalas | Getty Images

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Una de las grandes razones para llevar el Mundial a Estados Unidos es de corte comercial. Es que fue en 1994 cuando se registró la mayor cantidad de público asistente al estadio (más de 3,5 millones de personas), en tan solo 52 partidos. Con el alargamiento de los cupos, se espera que en la tierra del Tío Sam se rompa esa marca.

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Junto con esto, y dejando de lado el Mundial de Uruguay 1930 (en el que participaron 13 selecciones), Estados Unidos nunca ha pasado los cuartos de final de una Copa del Mundo. Es por eso que en casa esperan superar la hazaña de Corea/Japón, cuando alcanzaron esa fase, siendo eliminados por Alemania.