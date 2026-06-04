U. Católica cierra el semestre en la Copa de la Liga y la Liga de Primera. Lamentablemente, sufre una baja sensible.

U. Católica se olvida por unas semanas de la competencia internacional para enfocarse en el plano local. En estas semanas, le toca cerrar la fase de grupos de la Copa de la Liga y la primera rueda de la Liga de Primera.

El desafío más cercano está en el partido contra Cobresal de este sábado 6 de junio. Aunque no depende de sí misma, la Franja se ilusiona con avanzar a semifinales de la Copa de la Liga.

Para dicho encuentro, Daniel Garnero lamenta una baja importante: la de Jhojan Valencia. El colombiano, titular en el cuadro de los cruzados, estará entre dos y tres semanas fuera de las canchas.

En Frecuencia Cruzada informaron que el mediocampista sufrió una pequeña fractura de peroné en la pierna derecha. Así, su regreso a las canchas queda en evaluación para la Copa Chile, que inicia este mismo mes.

Jhojan Valencia es baja en U. Católica | Photosport

ver también Revelan la fórmula de la UC para blindar a Justo Giani ante el interés desde Argentina

U. Católica no tiene descanso en el fútbol chileno

U. Católica no tendrá descanso con el cierre de semestre. Tras el fin de la fase de grupos de la Copa de la Liga (el sábado 6 de junio contra Cobresal) y el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera (el domingo 14 contra U. de Concepción), la competencia seguirá.

Publicidad

Publicidad

El sábado 20, la UC comenzará su camino en la Copa Chile, donde compartirá grupo con Deportes Copiapó, Everton y San Luis. Habrá que ver si, para entonces, Jhojan Valencia ya está disponible. Dicho torneo se extenderá hasta los primeros días de julio, mes donde, después, retornará la liga nacional.