El técnico campeón del fútbol chileno en 2025 se refirió al presente del trasandino en la UC y explicó cómo se le podría sacar su máximo partido.

Tras llegar como la máxima figura del Coquimbo Unido campeón en 2025, el volante Matías Palavecino pasó a Universidad Católica, donde no logra reencontrarse con el nivel que mostró cuando lo dirigía Esteban González en el cuadro “pirata”.

Pese a llegar como refuerzo de Los Cruzados, no tiene su lugar fijo en el 11 titular de Daniel Garnero, quien lejos de utilizarlo como ’10’, lo abre para las bandas. Aunque igualmente se las arregla para mostrar destellos de su talento y ganarse el afecto de los hinchas.

Luego de su primer semestre como entrenador en Querétaro, el Chino González se dio un tiempo para analizar en DSports el presente de Palavecino, y desde su vereda se atrevió a darle un consejo a Católica para aprovechar todo el potencial del creativo.

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El consejo de Esteban González a la UC por Palavecino

“Desde mi posición no podría decirte por qué no está jugando“, es lo primero que dice el DT para luego agregar que “sí puedo yo decir que Matías es un jugador de bastante de tres cuartos hacia adelante“, para luego explicar cómo lo usaba en la cancha.

“Nosotros siempre lo dijimos, de la forma, de la estructura que jugamos nosotros en nuestro sistema (4-2-3-1), Matías (Palavecino) jugaba libre. No sé en qué posición juega ahora, entonces me parece que ahí cada entrenador tiene que ver dónde le saca el mayor rendimiento a su jugador”, añade González.

Si bien insiste que “sería irresponsable decir si está jugando más atrás, si está jugando en otra posición”, el Chino explica que “tratábamos de que Matías jugara suelto, que jugara a la espalda de los volantes de contención rival“, para luego detallar su forma de actuar en cancha.

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¿Cómo usaba el Chino al ’10’ en Coquimbo?

“Cada vez que tuviera la pelota se posicione, ojalá con su primer control orientado hacia adelante, que encuentre siempre espacios, ya sea a la espalda de los volantes de contención, o hacia el costado. Tratábamos de encontrar a Matías siempre en una posición que él pudiera controlar hacia adelante, que jugara libre y después cuando no tuviera el balón, que se posicionara con, primero la salida nuestra con el volante de contención rival“, advierte González.

Para cerrar, el DT explica sobre Palavecino que “tenía distintas tareas, distintas funciones, entonces yo puedo hablar por lo que vi de él en Coquimbo, lo que nos entregó a nosotros como institución el año pasado, pero no puedo decir por qué no juega”.

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