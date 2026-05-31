Los cruzados son protagonistas en el torneo y en la Copa Libertadores, donde apuntan a dos nombres que también levantaron al club.

Universidad Católica vive un gran momento luego de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, dejando en el camino a Boca Juniors, pero también en la Liga de Primera.

Esto, porque luego del 3-0 ante Huachipato, los dirigidos por Daniel Garnero siguen dando que hablar y ahora se posicionan como escoltas de Colo Colo en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, hay jugadores que han resaltado en este dulce andar de los cruzados, con dos jugadores que han sido clave para levantar en varios frentes: Clemente Montes y Matías Palavecino.

Clemente Montes repitió con goles tal como ante Boca Juniors. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Clemente Montes sigue en racha en Católica

El gran héroe del triunfo de Universidad Católica por 1-0 ante Boca Juniors en la Copa Libertadores fue Clemente Montes, quien dejó en silencio a la Bombonera con un verdadero golazo.

Esto ha dejado al delantero en una racha importante, luego de repetir esta jornada ante Huachipato, que lo tienen encumbrado como uno de los hombres clave cuando no está Fernando Zampedri.

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Así también lo entiende Jorge Aravena, quien en conversación con Redgol, resalta las condiciones del delantero, que mete presión y deja en alto el nombre de la UC en los últimos compromisos.

“Está pasando por un momento mágico, Clemente. Ojalá siga el progreso que está teniendo en este último campeonato y la Copa Libertadores. Siempre mostró buenas condiciones pero le faltaba el centavo para el peso, pero hoy es un jugador completamente desarrollado y muestra experiencia a pesar de lo joven y resuelva partidos”, explicó.

Matías Palavecino pide cancha en la UC. Fotos: Eduardo Fortes/Photosport

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Palavecino aparece pero tiene dura tarea

El otro es el argentino Matías Palavecino, quien para el Mortero Aravena comienza a explotar con su juego, pero la tarea es que mantenga el desempeño en los próximos partidos.

“Quiero verlo todos los partidos no de vez en cuando, el último que marcó diferencia fu contra Palestino, donde recorrió 80 metros para definir. ojalá sea su despegue definitivo”, destacó Aravena.

Por su lado, Rodrigo Gómez, también asegura que está levantando y ganando confianza, que es muy importante para lo que viene a futuro en Universidad Católica.

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“Aparecieron los jugadores que hace rato no aparecían. Palavecino muy bien pudo hacer un par de goles, pero lo mas importante es como se posiciona como conductor del equipo. Así como es los jugadores que ganan confianza”, destacó Gómez.

Revisa el triunfo de Universidad Católica: