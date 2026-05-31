El "7" de los Cruzados, autor del 2-0 parcial en la victoria ante los Acereros, dejó un mensaje para invitar al equipo a seguir con la misma tónica para remontarle a Colo Colo en la Liga de Primera.

Justo Giani no fue titular en el triunfazo de Católica ante Boca Juniors, pero sí comenzó el partido ante Huachipato. Y el “7” pudo anotar el segundo tanto de los Cruzados en el 3-0 que firmaron en el estadio CAP de Talcahuano. Según él, el comienzo no fue el esperado.

“El arranque fue raro, no estábamos del todo precisos. Después encontramos más espacios, el pique estaba raro, difícil la cancha. Eso nos perjudicó poco, pero estamos contentos”, manifestó a TNT Sports Giani, quien arribó al fútbol chileno desde Aldosivi de Argentina.

Agregó que “es una victoria importante. Este equipo tiene que pelear en todos los frentes y así lo está haciendo”. Tiene razón: los Cruzados accedieron a los octavos de final de la Copa Libertadores como ganadores del Grupo D y se medirán a Estudiantes de La Plata.

Justo Giani lucha un balón ante la marca de Nicolás Vargas. (Marco Vazquez/Photosport).

De hecho, sabe que pasar de ronda en el certamen de clubes más deseado de América es un objetivo importante. Pero no debe haber relajo. “Estamos contentos, se logró algo muy importante. Pero todavía falta mucho. No hay que quedarse en eso”, aseguró el atacante surgido en Newell’s Old Boys.

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Giani llama a Católica a no dormirse tras vencer a Huachipato

Para Justo Giani, el esfuerzo de Católica no debe cesar por esta victoria. Lo tiene claro. Y sabe que podría tener efectos desastrosos en las pretensiones del equipo adiestrado por Daniel Garnero. La idea también es pelear por el título en la Liga de Primera.

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Aunque Colo Colo parece haber sacado demasiada ventaja en la tabla de posiciones. De todos modos, Giani no escatima en su mensaje. “Sería el peor error que podemos hacer. Ahora descansar, después de tanto tenemos un día libre”, apuntó el trasandino ex Quilmes.

Mathias Riquelme advierte a Justo Giani en el estadio CAP. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Luego prepararemos el partido del sábado”, cerró Giani, quien se refería al partido que la UC jugará ante Cobresal por la 6° fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga. Aunque parece difícil pasar, pues Ñublense tiene la primera opción gracias a sus 11 puntos.

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