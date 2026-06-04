Irán está en "tierras enemigas". Los persas son la piedra en el zapato de este Mundial y quieren seguir siéndolo, por todo su pueblo.

Datos principales

Confederación: AFC.

Apodo: شاهزادگان ایران (Los Príncipes de Persia), Team Melli.

Ranking FIFA: 21°.

Grupo en el Mundial: G (Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Se daba por descontado que Irán superaría la Segunda Ronda de las Eliminatorias asiáticas. Nadie pensó que lo haría a la par de Uzbekistán, ya que ambas selecciones quedaron con el mismo puntaje, dejando muy rezagados a los equipos nacionales de Turkmenistán y Hong Kong.

Ya en la Tercera Ronda, y nuevamente con Uzbekistán, los persas fueron líderes del Grupo A, cayendo en un único partido (ante Qatar en Rayán). Pese a ello, no tuvieron problemas para meterse directamente en el Mundial 2026, gracias a triunfos como el 4-1 frente a los mismísimos cataríes (hay que considerar que este partido, en el que Irán hizo de local, se jugó en Emiratos Árabes Unidos, ante el aumento de la problemática internacional con Israel).

Calendario y estadios en los que juega

Irán vs. Nueva Zelanda (jueves 15 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmisión: DirecTV.

Bélgica vs. Irán (domingo 21 de junio, 15:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: DirecTV.

Egipto vs. Irán (viernes 26 de junio, 23:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.540 kms. (Los Ángeles-Seattle).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 18,2%

Llegar a cuartos de final: 9,1%

Llegar a semifinales: 2,4%

Llegar a la final: 1%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Viajarán al corazón de un “país enemigo” y, pese a esta valiente decisión, Irán se irá en la fase de grupos, según cree la Inteligencia Artificial de Google, Gemini. Esto, debido a que “se han vuelto predecibles a nivel internacional”.

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Para desglosar el partido a partido, la cosa sería así, según la IA: una derrota por la mínima ante Egipto (“el talento individual de Mohamed Salah hará la diferencia”); otro desaire ante Bélgica (“caerán con las botas puestas”); y un empate ante Nueva Zelanda (“jugarán sin tanta presión de defenderse”).

De esta forma, la IA cree que, aunque Irán “sabe defenderse con garra y corazón”, no cuenta con “las variantes ofensivas necesarias para competir en igualdad de condiciones en un Mundial moderno”, por lo que se despedirán tempranamente.

El plantel de Irán

Porteros:

– Alireza Beiranvand (Tractor)

– Hossein Hosseini (Sepahan Esfahan)

– Payam Niazmand (Persépolis Teherán)

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Defensores:

– Daniyal Eiri (Malavan)

– Ehsan Hajsafi (Sepahan Esfahan)

– Saleh Hardani (Esteghlal Teherán)

– Hossein Kanaani (Persépolis Teherán)

– Shoja Khalilzadeh (Tractor)

– Milad Mohammadi (Persépolis Teherán)

– Ali Nemati (Foolad)

– Ramin Rezaeian (Foolad)

Mediocampistas:

– Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal Teherán)

– Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

– Mehdi Ghayedi (Al-Nasr)

– Saman Ghoddos (Kalba)

– Mohammad Ghorbani (Al Wahda)

– Alireza Jahanbakhsh (Dender)

– Mohammad Mohebi (Rostov)

– Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal Teherán)

– Mehdi Torabi (Tractor)

– Aria Yousefi (Sepahan Esfahan)

Delanteros y Extremos:

– Ali Alipour (Persépolis Teherán)

– Dennis Dargahi (Standard Liège)

– Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

– Mehdi Taremi (Olympiacos)

– Shahriar Moghanlou (Kalba)

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Jugador estrella: Mehdi Taremi

Mehdi Taremi es gol. Lejos del perfil estático del delantero que solo espera su oportunidad en el área, el nacido en Bushehr es un lector de juego. Aprovecha los espacios y las imprecisiones. Es como un lobo que espera que su presa tenga un tropezón para clavar los dientes. Además, retrocede para asociarse, asiste a sus compañeros y exhibe una definición demoledora. Esa capacidad para involucrarse en toda la gestación de las jugadas hace que muchas veces se eche el equipo al hombro.

Tardó en llegar a Europa, pero de impactó brutalmente. Luego de brillar localmente con el Persépolis y sumar rodaje en Qatar, su desembarco en el fútbol portugués lo cambió todo. Primero destacó en el Rio Ave y, casi en seguida, fue fichado por el Porto. En el cuadro de los Dragones alcanzó su apogeo definitivo: gritó campeón de la Primeira Liga, levantó múltiples copas domésticas y terminó siendo el máximo artillero del torneo, matriculándose además con anotaciones de antología en la exigente Champions League.

A la hora de representar a su nación, su peso es sencillamente determinante. Taremi actuó como el engranaje clave para asegurar los últimos boletos mundialistas del equipo, marcando diferencias en los contextos más hostiles de las Eliminatorias. Su hito más imponente frente al planeta se dio durante Qatar 2022, cuando le encajó un histórico doblete a Inglaterra. Con más experiencia aún, Taremi quiere superarse a sí mismo y llevar a Irán a la cima en, paradójicamente, Estados Unidos.

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El goleador iraní | Getty Images

Jugador a seguir: Dennis Dargahi

El panorama actual del ataque iraní tiene a Dennis Dargahi como el gran factor sorpresa de este Mundial. El extremo del Standard Liège entrega una dinámica totalmente distinta al tradicional esquema del Team Melli, destacando por su regate en velocidad y una lectura de juego propia del fútbol europeo. Es el revulsivo perfecto para destrabar partidos cerrados, aportando agilidad pura frente a oponentes que esperan. ¿Su almuerzo favorito? Los balones largos, cuando se zampa a cualquier defensa.

Su crecimiento profesional se alejó del circuito local de su país, puliendo sus herramientas tácticas directamente en Bélgica. Con la camiseta roja del Standard suma goles importantes. Esa continuidad en el campeonato de Primera División le entregó la madurez necesaria para soportar escenarios de alta exigencia, demostrando que no le tiemblan las piernas al momento de asumir el protagonismo ofensivo.

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La integración a la selección absoluta fluyó en el momento exacto de su carrera. El cuerpo técnico confió en su explosividad para inyectar oxígeno fresco en las convocatorias del reciente proceso clasificatorio. El atacante respondió sin complejos. Marcó diferencias inmediatas en sus primeros compromisos oficiales, logrando complementarse de memoria con los grandes caudillos del área.

Técnico: Amir Ghalenoei

El torneo iraní le dio la mística a Amir Ghalenoei, no necesitó validarse en ligas extranjeras. Apodado El General, es el DT más laureado en la historia del torneo persa, acumulando títulos a destajo con el Esteghlal y el Sepahan. Su conocimiento exhaustivo del medio local lo convirtió en la carta natural para timonear el combinado nacional en 2023. Y tuvo la difícil misión de suceder a Carlos Queiroz.

Precisamente, rompió con procesos anteriores y dejó atrás cierto conservadurismo en el juego. Ghalenoei guardó bien al fondo del clóset los cerrojos defensivos extremos y comenzó a proponer un fútbol mucho más proactivo. Sus dibujos tácticos flexibles exigen protagonismo con el balón y mucha acumulación de hombres en campo contrario. Para eso, la fórmula contiene a laterales profundos y a un mediocampo agresivo. Todo esto con el fin de abastecer constantemente a sus figuras de ataque y dejar de pensar en resistir.

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Los dividendos de este cambio de mentalidad aparecieron rápido. Llevó al conjunto hasta las semifinales de la Copa Asiática a inicios de 2024, destacando la victoria épica sobre Japón. Luego, sorteó las Eliminatorias al Mundial exhibiendo un poderío ofensivo abrumador en el contexto regional. Al frente de una generación experimentada, su mandato para la Copa del Mundo 2026 es superar la fase de grupos por primera vez y transformar el dominio continental en respeto a nivel global.

Posible 11

Mejor participación de Irán en los Mundiales

Irán ha clasificado a seis de los últimos diez mundiales de fútbol, logrando participaciones remarcables en Francia 98′ y en Qatar 2002, pese a nunca haber superado la fase de grupos. Sin embargo, el caso de Rusia 2018 es el que debe ser remarcado.

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Si en Francia 1998 y en Qatar 2002 los iraníes consiguieron victorias que impresionaron (ante Estados Unidos en Lyon y ante Gales en Rayán), lo realizado en Rusia 2018 está un poco por encima de esas proezas, solamente por el tema de los puntos obtenidos. Empero, quizás un análisis cualitativo podría cambiar la decisión de cada cual.

En 2018, Irán derrotó a Marruecos en su debut (1-0), tras lo cual cayó por la mínima ante una difícil España. En el último partido del grupo, se vio a un equipo que podía hacer daño. De hecho, pese a ir abajo ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, no bajaron la intensidad, lo que fue recompensado con un penal en los últimos minutos. El empate los dejó fuera, pero de manera heroica.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Irán?

La principal fortaleza del Team Melli para esta cita mundialista radica en la jerarquía innegable de su dupla ofensiva. Mehdi Taremi y Sardar Azmoun conforman una de las sociedades más temibles del continente asiático, aportando un rodaje vital adquirido en el máximo nivel del fútbol europeo. Este tándem garantiza presencia directa en el área y un poder de definición letal. Un mínimo error en la salida rival puede ser demasiada ventaja para los persas. Sin concentración, los atacantes harán de las suyas en los momentos menos pensados.

El segundo pilar de Irán es su tradicional estructura impenetrable y su inmenso despliegue físico. Históricamente, el cuadro persa ha forjado su identidad construyendo un bloque defensivo sumamente solidario en la marca, un sello que mantienen vigente para este certamen de 2026. Es un elenco táctico que sabe ensuciar los circuitos creativos del adversario, con el sacrificio conjunto de defensas y mediocampistas. Para Irán, cada duelo es una verdadera batalla de desgaste.

Pero, los pulmones empiezan a envejecer. El evidente envejecimiento de su columna vertebral es un serio problema para los persas. Varios de los caudillos que sostienen la estantería del equipo superan la barrera de los 30 años, lo que abre serias dudas sobre su fondo físico ante un calendario tan exigente. El recambio generacional no se efectuó con la profundidad necesaria, por lo que la escasez de piernas frescas podría pasarles la cuenta en los cierres de los partidos. Sobre todo, frente a oponentes como Bélgica o Egipto.

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Finalmente, su otra gran falencia es la falta de alternativas estratégicas cuando el plan inicial se desmorona. A raíz de diversas complicaciones logísticas y de calendario en sus ciclos de preparación, los asiáticos llegan con escasa experiencia reciente ante potencias de primer nivel. Si un equipo de mayor jerarquía logra abrirles el cerrojo defensivo temprano y los obliga a tomar el protagonismo del partido para buscar el empate, Irán sufre.

Datos freak del Team Melli

Dos historias de Irán que pueden ser remarcadas en este punto tienen relación con Estados Unidos. La primera de ella sucedió en Francia 98, cuando los persas quedaron en el mismo grupo que los norteamericanos y se enfrentaron en el segundo partido de la primera fase. Esto, en medio de la casi interminable tensión internacional entre ambas naciones.

Según el protocolo de la FIFA, los iraníes serían los encargados saludar en fila, en los minutos previos al pitazo inicial, a los estadounidenses, pero una orden desde más arriba llegó. Fue el Líder Supremo de Irán quien dio la orden de que los jugadores no caminaran hacia los yankees. La organización, en una medida apurada, cambió el protocolo y EE.UU. pasó a ser el encargado de ello, recibiendo rosas blancas de parte de los jugadores persas (símbolo de paz). El duelo terminó 2-1 para la selección asiática.

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La otra problemática se suscitó en 2018, también en medio de una gran tensión internacional entre Estados Unidos e Irán. Nike, que era uno de los auspiciadores de la selección asiática, siguió las instrucciones del gobierno norteamericano y, a falta de una semana para el debut en el Mundial de Rusia, anunció que no suministraría zapatos a los jugadores.

Para solucionar el asunto, muchos de los propios seleccionados iraníes tuvieron que comprar su indumentaria en suelo ruso. Otros tantos, recibieron los zapatos de tallas similares de sus compañeros de equipo.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Al igual que otras selecciones, Irán nunca ha logrado pasar de la primera fase en una Copa del Mundo. No obstante, los persas han estado en seis ediciones del torneo, siendo uno de los equipos con más participaciones en no lograr dar el salto. Esto se ve reforzado, además, con el hecho de que un triunfo y un empate son la mejor cosecha que han tenido y fue recién en Rusia 2018.

Por otro lado, Mehdi Taremi puede seguir extendiendo su propio récord. Por el momento, el delantero del Olympiacos es el máximo artillero de Irán en la Copa del Mundo. Anotó dos tantos en Qatar 2022 y ahora puede alargar esa racha.