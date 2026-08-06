El mediocampista de 20 años, quien alcanzó la veintena de partidos en el Romántico Viajero, se trazó un desafío exigente y también agradeció con emoción el cariño de los fanáticos.

Lucas Barrera ha sido la gran sorpresa de la U de Chile durante esta temporada. Tras su llegada, que se propició por una gestión de Gustavo Canales, pasó inadvertido para Francisco Meneghini. Pero se erigió prácticamente en un indiscutido con Fernando Gago en la dirección técnica.

El mediocampista argentino, quien tuvo un paso por Universidad Católica, se ha consolidado como una opción muy recurrente en la zona media del Romántico Viajero. Y fue escogido como el jugador del encuentro luego del triunfo azul ante Unión San Felipe en la Copa Chile.

“Muy contento, era lo que buscábamos. Tomamos este partido con la misma seriedad que todos los otros. Felices por clasificar y ahora a seguir en el camino”, aseguró el “29” del Bulla en la entrevista que le concedió a TNT Sports. Por cierto, el periodista Marcelo Díaz le consultó por este crecimiento en el plantel estelar.

Pasó de ser un desconocido a un habitual en las citaciones y formaciones de Gago. “Muy contento, luché mucho por esto. Por este lugar, tener minutos. y ahora lo estoy consiguiendo. El equipo está mejorando, muy feliz por jugar”, manifestó Barrera.

Lucas Barrera suma 20 partidos jugados este año: 10 por la Liga de Primera y 10 más entre la Copa Chile y la Copa de la Liga. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Es un cambio lindo. La gente me muestra mucho cariño y es algo que a uno lo conmueve”, agregó el centrocampista de 20 años, autor del gran pase largo que aprovechó Nicolás Fernández para anotar el 1-0 tras un débil achique del portero Leandro Cañete.

Nicolás Fernández anotó el único gol del triunfo azul ante el Uní-Uní. (Andres Pina/Photosport).

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Lucas Barrera traza exigente desafío en la U de Chile: “Seguir mejorando, soy muy chico”

Lucas Barrera tiene claro que el progreso no debe estancarse. Más bien, todo lo contrario. Y así lo dejó claro luego del encuentro. “Debo seguir mejorando, soy muy chico”, expuso el argentino, quien hace algún tiempo cautivó a Talleres de Córdoba.

“Me queda un montón de camino por delante”, añadió Barrera, quien por acumulación de tarjetas amarillas no podrá jugar el partido vs Palestino, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026. De todas maneras, dejó clara su postura.

Tiene fe en lo que hará el equipo azul ante el Tino. “Tocará verlo de afuera, pero confío mucho en mis compañeros. Sé que tienen el nivel para afrontar este partido”, aseguró Lucas Barrera sobre este duelo programado para el domingo 9 de agosto a contar de las 20 horas.

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