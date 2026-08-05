El DT de los azules sabe que hay una gran chance para emigrar, pero, pese a todo, lo citó para el duelo ante San Felipe por Copa Chile.

Universidad de Chile vive una teleserie en el puesto del arco, una vez que se ha concretado el arribo de Jordan García como nuevo portero de los azules en el mercado de fichajes.

En ese sentido, se han acrecentado las versiones de salida de Cristopher Toselli, quien no ha sumado minutos esta temporada con la camiseta de la U, teniendo en cuenta la tremenda campaña de Gabriel Castellón con la portería menos vencida de la Liga de Primera.

Por lo mismo, se ha puesto sobre la mesa una salida del formado en Universidad Católica a Magallanes en la Primera B, por lo mismo el técnico Fernando Gago tomó una decisión para el partido de esta jornada ante Unión San Felipe por la Copa Chile.

Cristopher Toselli tiene una opción de salida en Magallanes. Foto: Andres Pina/Photosport

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Toselli fue citado en la U para la Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Cristopher Toselli en Universidad de Chile, con la decisión definitiva de Fernando Gago.

“Pese a que se ha hablado de una gran oportunidad de salida de Cristopher Toselli, la U toma decisiones con su presencia en la Copa Chile, donde fue citado ante San Felipe”, explican.

Por lo mismo, dejan en claro, que pese a los rumores, “el meta está entrenando normal junto a sus compañeros, a la espera de sumar minutos en la pelea con Gabriel Castellón“.

Si bien es una lógica una posible salida, ante el arribo de Jordan García desde el León de México, por ahora no hay señales de una salida efectiva del portero Toselli.