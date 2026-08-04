El capitán de los azules no fue ni considerado ante Huachipato, pero ahora vuelve para luchar el paso a los octavos de final.

Universidad de Chile enfrenta este miércoles a Unión San Felipe, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, en un duelo que se disputará en el estadio Nicolás Chahuán.

Un duelo en que los azules necesitan, al menos, empatar para asegurar su clasificación a la ronda de los octavos de final, en un objetivo trascendental para el equipo del técnico Fernando Gago.

En ese sentido el entrenador argentino movió piezas en su plantel para el viaje a La Calera, donde volvió a dar una oportunidad a uno que parecía cortado: Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz ha sido, principalmente, alternativa en la U en 2026. Foto: Diego Martin/Photosport

ver también U de Chile guarda a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas para la definición de la Copa Chile

Marcelo Díaz regresa por la Copa Chile

Según informa el sitio Emisora Bullanguera, Marcelo Díaz figura en la lista de convocados para el encuentro de Universidad de Chile ante Unión San Felipe, por la Copa Chile.

Luego de quedar fuera de la citación en el compromiso del último fin de semana ante Huachipato, por la Liga de Primera 2026, parecía que el destino estaba cerrado para el capitán.

Si bien Gago avisó que fue sólo una decisión técnica por la competencia de nombres en la zona de volantes, la ausencia de Charles Aránguiz por resguardo le presenta una nueva oportunidad.

Marcelo Díaz ha tenido escasos minutos en la U esta temporada, principalmente por lesiones, donde debe aprovechar estos encuentros en el torneo paralelo para decir presente.