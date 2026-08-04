Con demora de parte de la autoridad, el cuadro local pudo confirmar el cambio de escenario para recibir a los azules y sus hinchas.

Universidad de Chile respira aliviada, luego de que Unión San Felipe confirmó el cambio de estadio para el compromiso que deben enfrentar este miércoles, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

El cuadro local planeaba jugar este duelo en el estadio Lucio Fariña de Quillota, pero el desperfecto eléctrico que obligó a suspender el Deportes Limache vs Ñublense, obligó a buscar otro escenario.

En ese sentido, el apuntado fue el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, aunque hubo demoras de parte de las autoridades para la luz verde, lo que finalmente llegó esta jornada.

La U venció a San Felipe en la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La Calera recibirá el partido de la U

Unión San Felipe había suspendido la venta de entradas hasta saber con claridad si estaban autorizados a recibir a Universidad de Chile en La Calera, por lo mismo mantuvieron la expectación.

Pero fue durante la tarde que el cuadro local reactivó la venta de tickets, informando las nuevas localidades y que van a recibir a los azules en el estadio Nicolás Chahuán.

Con esto se va poder jugar sin problemas el último partido del grupo, donde ambos tienen opciones de poder acceder a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El duelo está programado para el miércoles 5 de agosto, a las 18.00 horas en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

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