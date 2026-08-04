El arquero de Cabo Verde comenzó a trabajar junto a sus compañeros en Macul, lo que volvió locos a los hinchas albos.

Comenzó el trabajo de Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo, donde esta jornada tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en el estadio Monumental.

El arquero de la selección de Cabo Verde se vistió de corto para ponerse a las órdenes del técnico Fernando Ortiz, donde ahora fueron las plataformas del cuadro albo que liberaron las imágenes.

Con trabajo físico en gimnasio, para luego trabajar con los otros arqueros, Vozinha también tuvo su primera vez con Gabriel Maureira con quien competirá por el puesto.

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El video de Vozinha que volvió loco a los hinchas de Colo Colo

Vozinha ya trabaja como un jugador más de Colo Colo, con el inicio de sus trabajos de entrenamiento en el estadio Monumental con sus nuevos compañeros.

Si bien habrá un trabajo de adaptación del meta que fue revelación en el Mundial, las plataformas digitales del Cacique siguen sacando brillo con sus videos.

Ahora fue el de las imágenes del primer entrenamiento en las canchas de entrenamiento en Macul, que dejó en llamas a los hinchas colocolinos en las redes.

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Mira el video: