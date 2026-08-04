El arquero caboverdiano será presentado este miércoles 5 de agosto en el Estadio Monumental junto a los hinchas de Colo Colo.

La llegada de Vozinha a Colo Colo tendrá un capítulo especial este miércoles. Luego de ser presentado ante la prensa, el arquero tendrá la oportunidad de encontrarse por primera vez con los hinchas albos en el Estadio Monumental.

La actividad fue confirmada por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien anunció que el evento será completamente gratuito y estará abierto para los fanáticos del Cacique.

¿Cuándo será la presentación de Vozinha en el Monumental?

De acuerdo con lo informado por el dirigente, la jornada se realizará este miércoles 5 de agosto en el recinto de Macul y se extenderá durante más de dos horas.

“Mañana vamos a abrir el Estadio Monumental, donde tendremos actividades desde las 17:00 horas hasta las 19:30-19:45 horas”, explicó Mosa durante una conferencia de prensa.

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Durante la actividad habrá distintas instancias para los hinchas y que uno de los momentos principales será la presentación oficial del nuevo arquero ante el público.

“Tendremos algunas actividades para los colocolinos y también para la presentación al público, al hincha colocolino, de forma gratis, para que puedan darle la bienvenida a Vozinha”, agregó.

Mosa, además, destacó el impacto social que tiene Colo Colo y le dedicó un mensaje al nuevo refuerzo albo, “Llegas a un equipo con una fibra social muy grande, Vozinha”, señaló el presidente de Blanco y Negro, resaltando la importancia que tiene el club para sus hinchas.

Primer entrenamiento de Vozinha:

En resumen…