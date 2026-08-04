Desde su perro hasta el arriendo: Vozinha explica el motivo que demoro llegada a Colo Colo

El mejor portero del Mundial 2026 detalló todos los trámites que atrasaron su venida a Chile. “Pedí unos días”, recalcó.

Vozinha es oficialmente el nuevo refuerzo de Colo Colo. El portero de 40 años, y tras una larga teleserie, finalmente llegó al Cacique y fue presentado este miércoles.

Con el número 29, el mejor arquero del Mundial se puso la camiseta alba y sumó un nuevo desafío en su carrera.

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“Colo Colo es un club grande y con mucha historia, no esperaba tanta gente en el recibimiento. Estoy muy agradecido. Agradezco a los hinchas por el cariño”, expresó en su presentación Josimar José Évora Dias.

Pero dentro de las consultas, hubo una que marcó la presentación del guardameta: el motivo de su atraso en venir a Chile.

Es que por varios días hubo dudas sobre la llegada del jugador. Si hasta se especuló que podría cambiar de decisión y emigrar para Estados Unidos o Marruecos. Por lo mismo, aclaró el mismo jugador su presente.

Vozinha explica porqué se demoró su llegada a Colo Colo

“El lunes viaje Cabo Verde a Lisboa. El martes fui a la embajada de Chile para firmar la Visa. Ahí ya estaba todo claro”, indicó Vozinha sobre su acuerdo con Colo Colo.

“Pero vivía en la ciudad de Chaves. De ahí me fui el 7 de mayo, porque el 9 de mayo empecé la preparación del Mundial. Allí tenía una casa, los contratos de luz y agua, y mi perro (Akyra) que lo estaban cuidando. Por eso pedí al Presidente unos días. Tenía que resolver mis situaciones personales”, complementó.

Sin embargo, Vozinha fue enfático en aclarar que nunca tuvo dudas para venir al Estadio Monumental.

“Nunca dudé en venir a Colo Colo. Tuve propuesta de otros lados. Pero quería jugar en un equipo grande y competitivo, siempre tuve claro donde quería jugar”, sentenció.