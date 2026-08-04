Uno es ídolo de la U: Los jugadores que marcaron la llegada de Vozinha a Colo Colo

El portero de Cabo Verde fue confirmado este martes como nuevo portero de los albos. “Llegue al más grande de Chile”, recalcó.

No está soñando, es verdad: Vozinha es nuevo portero de Colo Colo. El mejor arquero del Mundial fue presentado oficialmente como el jugador del Cacique.

Tras una larga negociación, el jugador de Cabo Verde se sumó a las filas de Fernando Ortiz para luchar por la Liga de Primera y la Copa Chile.

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“La decisión fue clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en clubes no muy grandes, siempre me decía que yo era jugador de equipo grande”, recalcó el portero en su presentación.

Pero tras ello, el portero de 40 años fue consultado sobre su conocimiento sobre la liga chilena. A tal punto que destacó a tres jugadores que fueron claves en su conocimiento del medio nacional.

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“Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. Conozco a Salas, Zamorano y Valdiva. También he seguido las Copas Libertadores”, enfatizó Josimar José Évora Dias.

“Sé que la liga chilena es muy competitiva y siempre fue una competencia que quise jugar”, agregó.

¿Cuándo será la bienvenida de Vozinha?

En medio de la presentación de Vozinha, Aníbal Mosa confirmó que los hinchas podrán disfrutar del portero y darle la bienvenida en el Estadio Monumental.

“Mañana vamos a abrir el estadio para que los hinchas lo puedan recibir”, recalcó el Presidente de ByN. Por lo que confirmó la fecha para este miércoles 5 de agosto.

“Tendremos actividades entre las 17:00 y 20:00 horas. Será gratis para los hinchas colocolinos para que le puedan dar la bienvenida a Vozinha”, agregó el empresario. Por lo que ahora se espera el detalle del evento y la forma de canjear entradas.