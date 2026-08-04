Con Arturo Vidal aún a la cabeza, U de Chile y U Católica son los equipos que se unen al Cacique en futbolistas con mejor remuneración mensual.

Vozinha ya fue presentado oficialmente en el fútbol chileno. El querido arquero del Mundial 2026 arriba a Colo Colo en una operación histórica tras su participación en el Mundial 2026, la cual también tuvo impacto económico.

Es que el sitial del portero revelación de la Copa del Mundo implica una inversión en las arcas de Blanco y Negro. Eso sí, el arquero de Cabo Verde no será el mejor pagado de la Liga de Primera, sitial que sigue perteneciendo a Arturo Vidal.

El King lidera el top ten de los sueldos mensuales más altos en el fútbol chileno. En los 10 mejores, solo jugadores de los “tres grandes” del país integran la prestigiosa lista.

Estos son los mejores pagados en Chile tras arribo de Vozinha

Con Arturo Vidal a la cabeza y con Vozinha ingresando al top ten, Colo Colo sigue mandando entre los mejores sueldos mensuales del fútbol chileno. U de Chile y U Católica completan el listado.

Posición Jugador Sueldo mensual 1° Arturo Vidal (Colo Colo) $114.000 2° Juan Martín Lucero (U de Chile) $94.000 3° Claudio Aquino (Colo Colo) $80.000 4° Javier Correa (Colo Colo) $70.000 5° Octavio Rivero (U de Chile) $70.000 6° Fernando Zampedri (U Católica) $65.000 7° Tomás Alarcón (Colo Colo) $50.000 8° Gary Medel (U Católica) $50.000 9° Vozinha (Colo Colo) $47.000 10° Felipe Méndez (Colo Colo) $47.000

“El Mundial no solo cambió mi vida, sino que la de toda Cabo Verde. Yo quiero continuar siendo el mismo Vozinha de siempre. Quiero seguir jugando y tratando de dignificar el fútbol, porque es algo que amo. Siempre estará en el primer lugar”, dijo Vozinha en su arribo.

Según informó La Tercera, el contrato del arquero de Cabo Verde implica un vínculo hasta fin de año. Eso sí, se puede renovar siempre y cuando el golero juegue el 50% de los partidos que le restan al equipo este año.

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El estreno del portero difícilmente sea este fin de semana ante Unión La Calera. Por eso, se espera que debute oficialmente la próxima semana, cuando el Cacique reciba a O’Higgins.