Los albos le pasaron un número que ha tenido promesas, pero poca historia, la que ahora llevará el meta de Cabo Verde.

Vozinha fue presentado como nuevo refuerzo estrella de Colo Colo, momento especial en el estadio Monumental para mostrar la camiseta que utilizará como el portero de los albos, con el dorsal 29.

Un número que tiene algo de historia, donde han pasado jugadores como Guillermo Paiva, Carlos Carmona, Francisco Huaiquipán, Luis Mena (99-00), además de uno que ahora juga en Universidad de Chile.

Octavio Rivero también ocupó el número que ahora lucirá Vozinha en su espalda, con el cual incluso tiene goles ante los azules en Superclásico: ¿Será un anticipo de buenos choques ante los azules?

Octavio Rivero también ocupó la 29 de Colo Colo incluso con goles en el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Desde el Cachorro Arenas a Octavio Rivero: los jugadores con la 29 de Vozinha en Colo Colo

Vozinha fue autorizado a utilizar su apodo en la camiseta de Colo Colo, aunque el problema que vino después fue elegir el dorsal, donde no tenía muchas disponibles.

En ese sentido fue el 29 el que utilizará el meta de la selección de Cabo Verde, dejando en el pasado que el último que la utilizó fue el paraguayo Guillermo Paiva.

Pero otros también la han ocupado, como Felipe Fritz, Carlos Carmona, Agustín Ortiz, Benjamín Berrios, Carlos Contreras, Jorge Araya, Gerson Martínez, Yashir Islame, Francisco Lara, Juan Delgado, José Pedro Fuenzalida (2007-2008), Juan Pablo Arenas, Francisco Huaiquipán, Luis Mena y Francisco Arrué.

Uno que llama la atención también es Octavio Rivero, el actual delantero que se recupera de una operación en la rodilla con Universidad de Chile, que tuvo su paso por los albos.

Incluso con la 29 también le marcó a los azules, como, por ejemplo, en el Superclásico en el Estadio Nacional, cuando hizo que Johnny Herrera se comiera el gol del empate.

Carlos Carmona también es recordado con la 29 de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Así fue la presentación de Vozinha: