El nuevo arquero de los albos fue consultado por el choque ante los azules, donde tuvo una llamativa respuesta.

Vozinha tuvo su primera gran presentación como nuevo refuerzo de Colo Colo, en la ventana de inviernos en el mercado de fichajes, que se realizó en el estadio Monumental.

En ese sentido, el portero respondió por primera vez las preguntas de la prensa, donde uno de los temas que tuvo que tocar desde su experiencia fue el choque ante Universidad de Chile.

Este mes está agendado el Superclásico en el Estadio Nacional, donde el portero salió jugando con experiencia para no atacar a los archirrivales y menos cometer un error.

Vozinha adelanta sus primeros duelos en Colo Colo como el choque con la U. Foto: Colo Colo.

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Vozinha responde por la U

Para el 23 de agosto está programado el duelo en que Colo Colo debe visitar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde los albos esperan tener como titular a Vozinha.

Por lo mismo, le quisieron adelantar esa semana al meta de la selección de Cabo Verde, aunque sacó toda su experiencia con una respuesta que no hace daño pero deja ilusión.

“Estoy aquí para trabajar todos los días. Llegué hace dos días y voy a trabajar para que el entrenador me ponga. Sé que se viene pronto un clásico para Colo Colo y estoy trabajando para estar bien. Ojalá ganar ese partido, que es lo más importante”, explicó.

Un condimentos especial que tendrá ese duelo entre azules y albos, que además están, pese a la distancia en puntos, en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.