El portero y capitán de Cabo Verde fue presentado oficialmente en Colo Colo y ante una consulta que aludió a sus dos consagraciones, fue enfático para contar cada uno de los trofeos que ganó.

La presentación de Vozinha en Colo Colo tuvo a unos 70 periodistas con interés en hacerle alguna consulta al golero de 40 años que fue furor en el Mundial 2026. El capitán de Cabo Verde dejó varias frases para el bronce, incluida una hermosa reflexión en torno a la carga mental que le supone jugar en los albos.

Uno de los comunicadores que llegó a la sala de prensa del estadio Monumental le consultó por sus trofeos ganados a lo largo de su vasta trayectoria. Aunque cometió un error que Vozinha no le dejó pasar. Habló sólo de dos títulos y el meta africano lo corrigió apenas comenzó su respuesta.

“Ya fui campeón más de dos veces. Pienso que ustedes tienen que ver mejor eso”, introdujo Vozinha antes de hacer un recorrido por todas las consagraciones que disfrutó en este recorrido como arquero. En su país natal se cansó de levantar copas.

Vozinha tuvo su presentación oficial en Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

Pero hizo la distinción. “Sé que en Cabo Verde la liga es amateur, no profesional. Ahí está el campeonato regional y el nacional. Fui campeón regional cuatro veces y nacional dos veces”, aseguró el golero, quien quedó en condición de agente libre en plena Copa del Mundo tras su estadía en el GD Chaves.

“La Copa de San Vicente la gané unas siete veces. Y fui campeón de la Copa de Chipre”, afirmó sobre este logro que tuvo junto al AEL Limassol de la máxima categoría del fútbol chipriota. El oriundo de Mindelo habló de la gran ventaja que tiene el Cacique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 tras sacarle brillo a su currículum.

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Vozinha alienta a Colo Colo a ganar la Liga de Primera en su presentación

Vozinha tenía claro que su presentación oficial en Colo Colo generaría mucha expectación y fueron más de 50 preguntas. Casi una hora y media de atención a la prensa, incluidos medios extranjeros como Al Jazeera, cuya consulta generó una broma de Aníbal Mosa.

“Como es de ese medio pensé que me preguntaría en árabe”, le dijo el presidente de Blanco y Negro a la periodista que representó a Al Jazeera. Pues bien, el golero caboverdiano tiene claro que esta actividad siempre se enfoca en el presente. Y eso es clave en los albos.

Aníbal Mosa le dio una camiseta a Vozinha en la presentación. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Aseguró que “Colo Colo está en una posición muy buena, pero en el fútbol hay que trabajar todos los días. Lo que hacemos en el pasado, hoy y mañana ya no cuenta. Hay que enfocarse en el día a día para que al final de la temporada podamos festejar el título”.

“Es algo que Colo Colo tiene avanzado. Espero que al final todos los colocolinos estén felices y consigamos el objetivo de ganar el campeonato y levantar la copa”, sentenció Vozinha, quien tendrá que luchar por el puesto con Gabriel Maureira en Pedrero.

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Colo Colo tiene 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su único escolta en la tabla de posiciones, al cabo de 17 fechas disputadas en la Liga de Primera 2026.