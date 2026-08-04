El DT fue sacado de la banca de Palestino a principio de año tras mala campaña, pero llega a un viejo conocido a buscar su revancha.

Cristián “La Nona” Muñoz dejó su ciclo en Palestino en abril pasado, tras una seguidilla de malos resultados que lo sacaron de La Cisterna. El DT venía de gran campaña en 2025, donde incluso se coronó campeón.

Tras ganar la Primera B con U de Concepción, el ex volante hoy tendrá una nueva aventura con el campanil. Así lo confirmaron desde el sur, donde el periodista Sergio Godoy informó que el DT “asumirá este miércoles la banca”.

“La dirigencia del elenco penquista decidió la salida del primer equipo de Ricardo Viveros (volverá al trabajo en el fútbol formativo), tras los negativos resultados que dejaron al equipo en puestos de riesgo en la Liga de Primera”, cerró.

Los números de Cristián “La Nona” Muñoz previo a su regreso

Cristián Muñoz tuvo un breve y triste paso por Palestino este año, donde pese a la clasificación a fase grupal de Copa Sudamericana, la campaña no dio el ancho. Pero como en el sur es recordado por el título 2025, ya está listo su regreso a U de Concepción.

Photosport

La Nona dirigió a los árabes hasta fecha 11 de la Liga de Primera, donde cosechó cuatro victorias, dos empates y cinco caídas. Pese a que sonó antes en el Campanil, inicialmente optaron por darle la oportunidad a Ricardo Viveros.

Cristián Muñoz tiene experiencia en la U de Conce, donde realizó un campañón para quitarle a Copiapó el título de campeón de Primera B en 2025. Antes de eso había tenido otro buen ciclo en Barnechea.

ver también Renunció en Chile para volver a Uruguay, tuvo un problema cardíaco y lo echaron tras siete partidos: “Me tomó por sorpresa”

El elenco forero mira de reojo el descenso en la Liga de Primera, ya que ocupa la posición 14°, con 19 puntos, a dos de Cobresal (uno de los que bajaría). El debut de Cristián Muñoz será este domingo 9 de agosto, ante Deportes Concepción, en el Ester Roa Rebolledo.