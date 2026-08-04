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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 18 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 18° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Partidos fecha 18 Liga de Primera.
© PhotosportPartidos fecha 18 Liga de Primera.

La fecha 18 de la Liga de Primera 2026 se disputará desde este viernes 7 de agosto, con varios partidos atractivos, entre ellos el Clásico de la Cuarta Región entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

La jornada comenzará con Universidad Católica vs. Cobresal y continuará el sábado con Huachipato ante Everton y el clásico regional. El domingo se jugarán cuatro encuentros, mientras que la fecha se cerrará el lunes con Audax Italiano frente a Ñublense.

Programación Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 7 DE AGOSTO

  • Universidad Católica vs. Cobresal – 20:30 horas, Claro Arena.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

  • Huachipato vs. Everton– 15:00, Estadio Huachipato.
  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena – 17:30, Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.
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DOMINGO 9 DE AGOSTO

  • Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción – 12:30, Ester Roa Rebolledo.
  • O’Higgins vs. Deportes Limache – 15:00, Estadio El Teniente.
  • Unión La Calera vs. Colo Colo – 17:30, Estadio Nicolás Chahuán.
  • Universidad de Chile vs. Palestino – 20:00, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

LUNES 10 DE AGOSTO

  • Audax Italiano vs. Ñublense– 20:00, Estadio Bicentenario La Florida.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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