Revisa el detalle con la programación completa de la 18° fecha del Campeonato Nacional.

La fecha 18 de la Liga de Primera 2026 se disputará desde este viernes 7 de agosto, con varios partidos atractivos, entre ellos el Clásico de la Cuarta Región entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

La jornada comenzará con Universidad Católica vs. Cobresal y continuará el sábado con Huachipato ante Everton y el clásico regional. El domingo se jugarán cuatro encuentros, mientras que la fecha se cerrará el lunes con Audax Italiano frente a Ñublense.

Programación Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 7 DE AGOSTO

Universidad Católica vs. Cobresal – 20:30 horas, Claro Arena.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

Huachipato vs. Everton – 15:00, Estadio Huachipato.

– 15:00, Estadio Huachipato. Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena – 17:30, Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

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DOMINGO 9 DE AGOSTO

Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción – 12:30, Ester Roa Rebolledo.

– 12:30, Ester Roa Rebolledo. O’Higgins vs. Deportes Limache – 15:00, Estadio El Teniente.

– 15:00, Estadio El Teniente. Unión La Calera vs. Colo Colo – 17:30, Estadio Nicolás Chahuán.

– 17:30, Estadio Nicolás Chahuán. Universidad de Chile vs. Palestino – 20:00, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

LUNES 10 DE AGOSTO

Audax Italiano vs. Ñublense– 20:00, Estadio Bicentenario La Florida.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026