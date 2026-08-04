En Estados Unidos afirman que el dirigente suizo se contactó con la Casa Blanca luego que no resultara su deseo de "privatizar" la Copa del Mundo.

Luego del sonoro fracaso que resultó la idea de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para buscar vender una participación de la Copa del Mundo a inversionistas privados, en Estados Unidos advierten que fue a buscar ayuda con el Mandatario de ese país, Donald Trump.

Según reveló el New York Post, el dirigente de origen suizo trató de contactarse en varias oportunidades con la Casa Blanca luego de las críticas en su contra por la intención de privatizar la cita planetaria en busca de tener apoyo político en ese país.

En la misma línea, el medio asegura que Infantino “solicitó conversaciones privadas con el secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de la creciente presión para que renuncie por su plan de vender la Copa del Mundo a la firma de capital privado de Josh Kushner”.

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Sin embargo, desde el ente rector del fútbol mundial fueron categóricos en desmentir la información que entrega el medio estadounidense y a través de un comunicado que publicó la agencia Reuters, calificaron el reportaje de “pura ficción“.

“El presidente de la FIFA no ha realizado ninguna llamada al presidente de Estados Unidos ni a miembros de su administración en los últimos días”, fue el mensaje que entregó el organismo sobre la información vinculada a Infantino y su situación.

Todo esto ocurre luego que el fin de semana, el timonel desistiera del proyecto FIFA Forward Enterprise al argumentar que “se ha hecho evidente que el proyecto generó divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”.

Gianni Infantino buscó ayuda en Donald Trump tras fracaso en FIFA (Getty Images)

En síntesis