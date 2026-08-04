El mandamás del Decano reconoció las chances de efectuar un amistoso para explotar a los dos jugadores furores del Mundial 2026.

Después de un ida y vuelta que parecía eterno, Colo Colo materializó el fichaje de Vozinha, el otro jugador que fue moda en el Mundial 2026 que llegó a Sudamérica, pues lo mismo ocurrió con Tim Payne. El lateral derecho de Nueva Zelanda se incorporó a Olimpia de Paraguay.

Curiosamente, los dos finalistas que tuvo la Copa Libertadores 1991 que conquistaron los albos bajo la tutela de Mirko Joziç. En ese contexto, el mandamás del equipo más ganador del fútbol paraguayo se refirió a unas charlas para jugar un amistoso.

“A principios de año habíamos hablado, Colo Colo cumple 35 años de que nos ganó la final de la Libertadores”, aseguró Rodrigo Nogués en la radio 780 AM. Es decir, se analizaba este partido conmemorativo antes de los arribos de Payne y del golero de 40 años que fue capitán de Cabo Verde en la Copa del Mundo.

Aníbal Mosa posó con Vozinha tras la firma del contrato. (Foto: Colo Colo).

Nogués agregó que “nosotros hablamos mucho con ellos, desde que soy tesorero hablé mucho. Les prestamos a Guille Paiva”. El directivo recordó la cesión del atacante durante la temporada 2024, aunque el Cacique no activo la opción de compra por el jugador que actualmente milita en Junior de Barranquilla.

Guillermo Paiva en acción por el Cacique, donde anotó cinco goles y regaló cuatro asistencias. (Jorge Loyola/Photosport).

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Colo Colo se quedó con Vozinha, Olimpia fichó a Payne y podrían estar juntos en este amistoso del que habló Rodrigo Nogués. “Había una intención de hacer un amistoso por los 35 años de la Libertadores“, reconoció el máximo dirigente del Decano.

“Para ellos es un buen recuerdo, no para nosotros. Puede ser. Se podría dar, no sería descabellado ni lejano. Es una opción”, sentenció Nogués sobre estas chances de un enfrentamiento entre albos y el Decano. Una reedición de la final de la Libertadores.

Y una oportunidad para ambos de explotar los potentes nombres en cuanto a marketing. Por lo pronto, Vozinha tiene una fecha tentativa para debutar oficialmente, mientras que el carrilero oceánico ya se estrenó con un golazo. El tiempo y las gestiones dirán…

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