El arquero de Cabo Verde tiene luz verde para poner la firma con los Albos tras superar las evaluaciones.

Vozinha ha causado verdadero furor en Chile con su llegada. Claro que faltaba que cumpliera con un trámite muy importante para poder sellar de manera definitiva su arribo a Colo Colo.

Desde que el portero comenzó a sonar en los Albos, rápidamente se generó una locura entre los hinchas. El meta fue figura en la Copa del Mundo 2026 con Cabo Verde, por lo que generaba mucha esperanza el tener una figura como él en Macul.

Vozinha aprueba en Colo Colo

Como las buenas teleseries, la de Vozinha no fue para nada fácil. Después de ser anunciado en Colo Colo, pasaban y pasaban los días y su aura no aparecía en Chile. Comenzaron los rumores de caída yel miedo al papelón de parte de los Albos. Sin embargo, este domingo llegó.

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Una multitud recibió al portero en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en la noche de este domingo. Muy temprano este lunes, el de Cabo Verde llegó a la Clínica Meds. Pese a ser una figura mundial, tenía que pasar por el procedimiento común de una incorporación

En el centro de salud, con la vestimenta oficial de Colo Colo, Vozinha llegó y saludó a los hinchas que lo siguen hasta el baño. Ahí el africano se realizó los exámenes de rutina, los cuales son requisitos para poder firmar el contrato con el club.

Finalmente, la figura de la Copa del Mundo 2026 aprobó sin problemas todas las evaluaciones y con esto, ya quedó completamente listo para ser nuevo jugador de los Albos. En los próximos momentos debe trasladarse al Pedrero, donde ya se afinan los detalles para su presentación.

De acuerdo a lo que indica Radio ADN, el portero tendrá su bienvenida oficial este miércoles 5 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. Esta contará con la presencia de público, al estilo de lo que sucedió con Arturo Vidal en el 2024.