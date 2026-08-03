El boom de HYROX: el deporte híbrido que conquista el invierno y suma cada vez más adeptos

La disciplina combina running y entrenamiento funcional en una exigente competencia que gana popularidad a nivel global.

El invierno también puede ser una oportunidad para probar nuevas formas de entrenar. Con temperaturas más frescas y rutinas que invitan a buscar alternativas, que combinan diferentes tipos de ejercicio para mantenerse activas y motivadas.

En ese escenario, HYROX se ha convertido en uno de los deportes híbridos de mayor crecimiento a nivel global. Su propuesta combina running, fuerza y entrenamiento funcional.

La competencia contempla ocho kilómetros de carrera y ocho estaciones funcionales, donde los participantes alternan tramos de running con ejercicios como empuje de trineo, remo, burpees, cargadas y lanzamientos de balón.

El crecimiento de HYROX en Chile

“HYROX refleja muy bien cómo están evolucionando las formas de entrenar. Hoy vemos a más personas buscando disciplinas que combinan running, fuerza y entrenamiento funcional en una misma sesión”, señaló Juan Pablo Rosas, Specialist Merchandising Sport PUMA Chile & Perú.

En medio de la expansión de esta disciplina, PUMA presentó su nuevo drop HYROX, que incorpora los modelos Deviate 4 Elite HYROX, Deviate 4 HYROX y Velocity 5 HYROX, además de prendas técnicas pensadas para el entrenamiento híbrido.

La colección pone el foco en la tecnología NITRO™, adaptada a las exigencias de esta disciplina.

El Deviate 4 Elite HYROX está diseñado para la competición de máximo nivel, con espuma NITROFOAM™ ELITE, placa de carbono optimizada y tracción superior.

Por su parte, el Deviate 4 HYROX combina doble capa de NITROFOAM™, placa PWRPLATE y suela PUMAGRIP, mientras que el Velocity 5 HYROX apuesta por estabilidad, comodidad y respuesta entre estaciones.

La propuesta también incluye conjuntos PWRMODE para hombres y mujeres, con tecnología DRYELITE para favorecer el secado rápido y la gestión del sudor durante entrenamientos de alta intensidad.

En resumen…