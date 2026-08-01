El chileno viene de vencer este viernes al número ocho del mundo y ahora buscará su paso a la final del ATP 500.

Alejadro Tabilo (30°) sigue con su arremetida en el ATO 500 de Washington. El chileno sorprendió al mundo al vencer por los cuartos de final a Ben Shelton (8°), segundo favorito en el torneo, por parciales de 4-6, 7-5 y 6-4 para meterse en las semifinales.

Ahora para Jano el desafío en la ronda de los cuatro mejores del certamen norteamericano será el español Rafael Jódar (24°), quien viene de vencer al italiano Lorenzo Musetti (15°) por 1-6, 6-1 y 6-4.

Este será el segundo duelo entre ambos tenistas, siendo la primera vez este año en Indian Wells y que fue victoria para el chileno con un sólido 6-1 y 6-2. El ganador de hoy sábado jugará la gran final con el vencedor del duelo entre Brandon Nakashima (33°) y Taylor Fritz (10°).

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Cabe recordar que con estas campaña en Washington, Tabilo ya está en el puesto 26 de la clasificación en vivo del ATP. Este es su mejor ranking desde enero del 2025, posición que podría merar si gana hoy sábado y que se elevará hasta el 21 si grita campeón.

¿A qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar en las semis del ATP de Washington?

Este compromiso entre el chileno y el español debería jugarse hoy sábado 1 de agosto a eso de las 20:00 (hora de Chile), en el último turno de la jornada.

Alejandro Tabilo buscará pasar a la gran final del ATP 500 de Washington. | Foto: Getty Images.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE este duelo entre Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar transmitido en Chile solamente de forma ONLINE, a través de Disney+ Premium y también estará disponible vía streaming en Tennis TV.

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En síntesis